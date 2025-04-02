Европа беднеет, становится малоперспективным экономическим захолустьем мира. Недовольство граждан непременно будет расти – а значит, можно ожидать и подъема популярности тех партий и политиков, которых принято считать несистемными. Поэтому лучше загодя их вырезать, «не дожидаясь перитонита».7 комментариев
Путин поручил предоставить выпускникам колледжей особые условия службы
Президент Владимир Путин поручил разработать особый порядок военной службы для выпускников колледжей, который сохранит их профессиональные навыки и связь с работодателями.
Для реализации этой инициативы может понадобиться внесение изменений в существующее законодательство, говорится в перечне поручений президента по итогам заседания Совета при президенте по науке и образованию на сайте Кремля.
Правительство России совместно с Министерством обороны и Общероссийским народным фронтом должно представить соответствующие предложения до 1 июля 2026 года. Предварительный доклад по этому вопросу президент ожидает к 1 сентября этого года.
Напомним, глава государства также поручил кабмину рассчитать кадровую потребность в субъектах и отраслях для национальных целей до 2036 года, обновить образовательные стандарты по наукам, а также внести изменения, которые ограничат предоставление льготных образовательных кредитов только для обучения по профессиям, обеспечивающим технологическое лидерство страны.