Путин поручил предоставить выпускникам колледжей особые условия службы

Tекст: Валерия Городецкая

Для реализации этой инициативы может понадобиться внесение изменений в существующее законодательство, говорится в перечне поручений президента по итогам заседания Совета при президенте по науке и образованию на сайте Кремля.

Правительство России совместно с Министерством обороны и Общероссийским народным фронтом должно представить соответствующие предложения до 1 июля 2026 года. Предварительный доклад по этому вопросу президент ожидает к 1 сентября этого года.

Напомним, глава государства также поручил кабмину рассчитать кадровую потребность в субъектах и отраслях для национальных целей до 2036 года, обновить образовательные стандарты по наукам, а также внести изменения, которые ограничат предоставление льготных образовательных кредитов только для обучения по профессиям, обеспечивающим технологическое лидерство страны.