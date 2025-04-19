На СВО я встречала такие случаи. Вроде и пошел человек не из самых высоких соображений. И биография у него не самая безупречная. А в итоге погибает, как герой, защищая товарищей. И ведь мог спастись сам, но предпочел спасти других.0 комментариев
ВС России поразили склады боеприпасов и пункты дислокации ВСУ в 142 районах
Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотникми, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС России поражены склады боеприпасов и военно-технического имущества ВСУ, сообщили в Минобороны.
Кроме того удары наносились по пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований в 142 районах, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.
Средствами ПВО уничтожены шесть управляемых авиационных бомб JDAM и три реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS производства США, а также 151 беспилотный летательный аппарат самолетного типа.
С начала спецоперации уничтожены 661 самолет, 283 вертолета, 52743 беспилотника, 604 ЗРК, 22 947 танков и других бронемашин, 1542 боевые машины РСЗО, 23 874 орудия полевой артиллерии и минометов, 34352 единицы спецтехники, отчитались в Минобороны.
Накануне вечером ВС России нанесли групповой удар высокоточным оружием наземного и морского базирования т беспилотниками по месту проведения испытаний украинского оперативно-тактического ракетного комплекса (ОТРК) «Сапсан». В тот же день был нанесен групповой удар по площадкам выпуска беспилотников и аэродромам ВСУ.