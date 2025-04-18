В вопросе о мигрантах Россия столкнулась с задачей, для которой не просматривается исторического опыта решений. Применительно к миграционному потоку из стран Центральной Азии прежние подходы ассимиляции могут оказаться неприменимыми.19 комментариев
Инспектор ПДН задержан в Канске по делу об убийстве детей
Инспектора по делам несовершеннолетних арестовали за халатность в Канске
В Канске задержали инспектора по делам несовершеннолетних из-за халатности, допущенной в деле об убийстве матерью своих троих детей, включая недостаточное реагирование на факты насилия в семье.
Как сообщает ТАСС, в Канске Красноярского края задержали старшего инспектора по делам несовершеннолетних в связи с халатностью в рамках расследования убийства матерью троих своих детей.
В ГСУ СК РФ по краю и Хакасии уточнили, что задержание связано с делом, возбужденным «по факту халатности в действиях неустановленных должностных лиц органов и учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних».
По версии следствия, в октябре 2024 года учитель одной из школ обнаружил у семилетнего ребенка телесные повреждения, и семья была поставлена на учет комиссией по делам несовершеннолетних. Ответственность за профучет возложили на задержанного инспектора.
Однако следователи утверждают, что инспектор не собрал необходимые характеризующие материалы, не организовал беседы с медиками и педагогами и не выявил психическое расстройство у матери. Помимо этого, информации о насилии со стороны отца ребенка не было передано уполномоченным органам.
Обвинение инспектору уже предъявлено, и решается вопрос о мере пресечения. Ведомство утверждает, что не были предприняты меры по ограничению родителей в правах на детей, что могло бы предотвратить трагедию.
Ранее, 14 апреля, в доме в Канске были найдены тела троих детей в возрасте 7 месяцев, 4 и 8 лет. Мать, задержанная по подозрению в убийстве, признала вину и пояснила, что задушила дочь, а сыновей убила топором. Она состоит на учете у психиатра, а отец ранее привлекался к административной ответственности за побои. Суд заключил женщину под стражу, и продолжается расследование ее действий.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в Канске мать, обвиняемая в убийстве троих своих детей, отрубила голову семимесячному ребенку и поместила ее в сервант, сообщили в правоохранительных органах.
Суд в Красноярске арестовал мать и назначил ей психиатрическую помощь в СИЗО, учитывая, что она состоит на учете в психдиспансере с диагнозом «параноидальная шизофрения».
Обвиняемая в убийстве с особой жестокостью троих детей в Канске полностью признала вину в совершении преступления, сообщила судья Центрального районного суда Красноярска Надежда Бобринева.