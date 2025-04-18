Инспектор ПДН задержан в Канске по делу об убийстве детей

Инспектора по делам несовершеннолетних арестовали за халатность в Канске

Tекст: Денис Тельманов

Как сообщает ТАСС, в Канске Красноярского края задержали старшего инспектора по делам несовершеннолетних в связи с халатностью в рамках расследования убийства матерью троих своих детей.

В ГСУ СК РФ по краю и Хакасии уточнили, что задержание связано с делом, возбужденным «по факту халатности в действиях неустановленных должностных лиц органов и учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних».

По версии следствия, в октябре 2024 года учитель одной из школ обнаружил у семилетнего ребенка телесные повреждения, и семья была поставлена на учет комиссией по делам несовершеннолетних. Ответственность за профучет возложили на задержанного инспектора.

Однако следователи утверждают, что инспектор не собрал необходимые характеризующие материалы, не организовал беседы с медиками и педагогами и не выявил психическое расстройство у матери. Помимо этого, информации о насилии со стороны отца ребенка не было передано уполномоченным органам.

Обвинение инспектору уже предъявлено, и решается вопрос о мере пресечения. Ведомство утверждает, что не были предприняты меры по ограничению родителей в правах на детей, что могло бы предотвратить трагедию.

Ранее, 14 апреля, в доме в Канске были найдены тела троих детей в возрасте 7 месяцев, 4 и 8 лет. Мать, задержанная по подозрению в убийстве, признала вину и пояснила, что задушила дочь, а сыновей убила топором. Она состоит на учете у психиатра, а отец ранее привлекался к административной ответственности за побои. Суд заключил женщину под стражу, и продолжается расследование ее действий.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в Канске мать, обвиняемая в убийстве троих своих детей, отрубила голову семимесячному ребенку и поместила ее в сервант, сообщили в правоохранительных органах.

Суд в Красноярске арестовал мать и назначил ей психиатрическую помощь в СИЗО, учитывая, что она состоит на учете в психдиспансере с диагнозом «параноидальная шизофрения».

Обвиняемая в убийстве с особой жестокостью троих детей в Канске полностью признала вину в совершении преступления, сообщила судья Центрального районного суда Красноярска Надежда Бобринева.