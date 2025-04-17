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    Генерала Шамарина осудили на семь лет по делу о крупной взятке
    Мнения
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Миграционная политика ждет нестандартных решений

    В вопросе о мигрантах Россия столкнулась с задачей, для которой не просматривается исторического опыта решений. Применительно к миграционному потоку из стран Центральной Азии прежние подходы ассимиляции могут оказаться неприменимыми.

    5 комментариев
    Сергей Лебедев Сергей Лебедев Почему Америка всегда будет воевать

    Коллективный разум в Сети подсчитал, что за время своего существования США воевали 92% времени, то есть 225 лет из 243. Эти выкладки сложно назвать безупречными с точки зрения методологии, но мало кто станет ставить под сомнение тезис, что США находятся почти в перманентном состоянии войны.

    3 комментария
    Илья Ухов Илья Ухов Россия стоит на миграционно-демографическом перепутье

    Понимая всю тяжесть демографических проблем и необходимость поддерживать экономику, какой курс мы изберем? «Многонационалию» или курс на форсированную ассимиляцию и отсечение в этом процессе чуждых нашему этно-культурному ядру элементов?

    20 комментариев
    17 апреля 2025, 15:28 • Новости дня

    Ушаков: Моди пока не ответил на приглашение в Москву на 9 Мая

    Tекст: Валерия Городецкая

    Премьер-министр Индии Нарендра Моди получил приглашение посетить Москву на празднование 9 Мая, но пока не ответил на него, заявил помощник президента России Юрий Ушаков.

    «На 9 Мая премьер приглашен, но пока мы не получили ответ», – подчеркнул Ушаков, передает ТАСС.

    Ушаков также отметил, что президент России Владимир Путин планирует нанести визит в Индию. «В этом году наша очередь нанести визит в Индию. Об этом мы говорим», – добавил дипломат.

    Ранее замглавы МИД России Андрей Руденко сообщил журналистам, что Москва ожидает визит премьер-министра Индии Нарендры Моди на парад Победы 9 мая.

    Индия сообщила о возможности визита министра обороны на парад Победы в Москве.

    Газета ВЗГЛЯД писала, кто приедет в Москву на парад Победы в 2025 году.

    16 апреля 2025, 16:59 • Новости дня
    Экс-главу Курской области Смирнова задержали по подозрению в мошенничестве
    Экс-главу Курской области Смирнова задержали по подозрению в мошенничестве
    @ Евгений Биятов/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Правоохранительные охраны задержали бывшего руководителя Курской области Алексея Смирнова.

    Экс-губернатор подозревается в мошенничестве, возбуждено уголовное дело, передает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы. Помимо Смирнова, задержан его бывший первый заместитель Алексей Дедов.

    Собеседник агентства уточнил, что дело связано с хищением бюджетных средств, которые были выделены на возведение оборонительных сооружений.

    Смирнов занимал пост губернатора региона с 16 сентября по 5 декабря 2024 года, после чего подал в отставку по собственному желанию. Дедов, который был назначен временно исполняющим обязанности первого вице-губернатора 20 мая, также уволился 27 декабря.

    В декабре новое руководство Курской области инициировало проверку Корпорации развития региона после ареста ее главы Владимира Лукина и заместителя Игоря Грабина по обвинению в злоупотреблении полномочиями.

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    16 апреля 2025, 20:38 • Новости дня
    Путин заявил о планах России по изучению Луны и Марса
    Путин заявил о планах России по изучению Луны и Марса
    @ Кристина Кормилицына/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин рассказал о планах страны по освоению дальнего космоса, включая Луну и Марс.

    Путин на встрече со студентами рассказал о планах страны по освоению дальнего космоса, Луны и Марса, передает ТАСС. Президент подчеркнул, что у России есть определенные планы в этой области. Он напомнил, что Россия была первой страной, которая «совершила посадку на планету с температурой поверхности 400-500 градусов по Цельсию».

    «У нас тоже есть определенные планы по изучению дальнего космоса, и Луны, и Марса», – заявил Путин, добавив, что многие проекты уже реализуются. Президент выразил уверенность в том, что эти проекты в конце концов будут воплощены в жизнь, даже если сейчас они могут показаться невероятными.

    Ранее Путин заявил о продолжении международного сотрудничества в космосе и назвал экспедиции на Марс грандиозной задачей.

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    17 апреля 2025, 14:22 • Видео
    Кто у Трампа больше всех не любит Россию

    В окружении президента США Дональда Трампа раскол по русскому вопросу. Одни приближенные вроде спецпредставителя Стива Уиткоффа настаивают на продолжении диалога. Но есть и «ястребы», которые считают, что Трампу пора начать шантажировать Москву и ввести новые санкции. Кто эти люди?

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    16 апреля 2025, 21:05 • Новости дня
    Вассерман: Украинская паска ничем не отличается от русского кулича
    Вассерман: Украинская паска ничем не отличается от русского кулича
    @ Евгений Епанчинцев/РИА Новости

    Tекст: Татьяна Косолапова

    Украинцев сейчас заставляют забыть свое прошлое, которое связано с Россией. Поэтому даже в пасхальных блюдах пытаются находить отличия, хотя и русский кулич, и украинская паска – это по сути одно и то же, заявил газете ВЗГЛЯД уроженец Одессы, член комитета Госдумы по просвещению, публицист Анатолий Вассерман, комментируя возмущение украинцев по поводу подаренного принцу Гарри кулича.

    Во время визита на Украину принцу Гарри подарили традиционную пасхальную сдобу. Однако позже среди пользователей Сети разразился скандал, поскольку появились подозрения, что члену английской королевской семьи вручили не украинскую паску, а русский кулич. 

    «Пасхальных кушаний традиционно в христианстве два. Это кулич – нечто вроде сладкой булки в форме вертикального цилиндра с добавками изюма, с посыпкой и так далее. Второе –  пасха – лакомство на основе творога, традиционно имеющее форму пирамиды. И, насколько я знаю, на Украине очень часто называют паской и кулич, и творожную пасху тоже», – говорит Вассерман.

    Он подчеркивает, что в разных частях Украины паску готовят по-разному. Ее пекут с учетом с учетом вкусовых предпочтений хозяев. Поэтому единственно правильного рецепта этого пасхального кекса не существует, причем ни в России, ни на Украине.

    «В любом случае, оба этих лакомства готовят в большей части христианского мира. В том числе и в России, и на Украине, и в других странах. Соответственно, те, кто возмущается неправильной паской принца Гарри, в лучшем случае не имеют ни малейшего представления о христианстве. Даже если бы кто-то предположил, что украинцы – не русские, он все равно должен был бы знать, что и кулич, и пасха на Украине ничуть не менее общеприняты, чем в России», – объясняет собеседник.

    На ваш взгляд
    Где вы берете куличи на Пасху?





    Результаты

    Вассерман подчеркивает, что сочувствует украинцам, которых сейчас заставляют забыть свое прошлое. «На Украине сейчас пытаются уничтожить все традиции и всю историческую память, поскольку и память, и традиции в этой стране едины с остальной Россией. А тот исторический период, когда Украина была отделена от остальной России, запомнился в основном диким угнетением со стороны поляков и жесточайшим подавлением восстаний против этого угнетения. Но и это сейчас велено забыть в рамках попыток осуществить старую польскую фальшивку "Украина – не Россия"», – заключил Вассерман.

    Ранее ассоциация «Руспродсоюз» сообщила о значительном увеличении стоимости приготовления пасхального кулича в России. За прошедший год цена на данную сдобу выросла на 10,8%.

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    17 апреля 2025, 13:31 • Новости дня
    МИД заявил об ответственности Зеленского в ударе по командованию ВСУ в Сумах

    Tекст: Александра Юдина

    Спикер МИД Мария Захарова заявил, что Владимир Зеленский несет ответственность за удар ВС РФ по месту проведения совещания командного состава ВСУ в Сумах.

    Захарова заявила о прямой ответственности Зеленского за удар, нанесенный ВС России по месту проведения совещания командного состава ВСУ в Сумах, передает ТАСС.

    По ее словам, Зеленский оказался под давлением фактов и был вынужден уволить главу Сумской военной администрации Владимира Артюха, что фактически подтверждает выдвинутые против него обвинения.

    Захарова считает, что таким образом Зеленский пытался переложить вину за инцидент на Артюха, называя это «очередным страшным военным преступлением, направленным против собственных граждан».

    Дипломат также напомнила Зеленскому его же прошлые слова: «не лох», отметив, что ответственность за произошедшее лежит на нем.

    Ранее ВС России ударами уничтожили более 60 военнослужащих ВСУ в Сумах, в том числе бывшего заместителя командира артиллерийской бригады ВСУ Юрия Юлу, который был ликвидирован в результате ракетного удара.

    Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что на объекте в Сумах, пораженном ударом, прошла «сходка» украинских и западных военачальников.

    Газета ВЗГЛЯД писала, что удар ВС России по собранию украинских военных в Сумах вызвал шквал критики в адрес руководства ВСУ.

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    17 апреля 2025, 14:10 • Новости дня
    Кадыров присоединился к переговорам Путина и эмира Катара в Москве
    Кадыров присоединился к переговорам Путина и эмира Катара в Москве
    @ Сергей Бобылев/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Глава Чечни Рамзан Кадыров участвует в переговорах президента России Владимира Путина и эмира Катара Тамима Аль Тани в Кремле.

    В состав российской делегации также вошли глава МИД Сергей Лавров, помощник президента Юрий Ушаков, министр финансов Антон Силуанов и глава ЦБ Эльвира Набиуллина, передает РИА «Новости».

    Пресс-служба Кремля ранее сообщала, что на переговорах планируется обсуждение широкого круга вопросов, в том числе украинской и ближневосточной проблем.

    Напомним, эмир Катара Тамим бен Хамад Аль Тани прибыл в Москву для переговоров с президентом России Владимиром Путиным, его борт приземлился во Внуково-2.

    Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков отмечал, что Катар является добрым и важным партнером для России.

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    17 апреля 2025, 07:14 • Новости дня
    В России создали уникальный препарат от рака

    Девятый арбитражный суд подтвердил создание в России лекарства от рака без аналогов

    Tекст: Александра Юдина

    Девятый арбитражный апелляционный суд подтвердил создание в России уникального препарата от рака, который не имеет аналогов в мире. Российский препарат «Афотид» для лечения рака, не имеющий аналогов, проходит клинические испытания в семи центрах.

    Документы, поступившие в распоряжение суда, свидетельствуют, что «Афотид» уже используется на добровольцах, а его безопасность подтверждена документами, передает РИА «Новости».

    Суд рассмотрел апелляционную жалобу и учел, что в результате исполнения контракта был разработан препарат, позволяющий лечить онкологические заболевания на любой стадии. Клинические исследования «Афотида» разрешены в семи клинических центрах России.

    Минпромторг подал иск против ООО «Лина М» из Королева с требованием расторгнуть госконтракт на сумму 150 млн рублей, заключенный в 2014 году для разработки инновационного лекарственного средства.

    Ведомство также требует взыскать 117 млн рублей неотработанного аванса и более 80 млн рублей процентов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, онковакцина, разработанная ФМБА для борьбы с колоректальным раком, может начать применяться на пациентах уже в текущем году благодаря новому закону о персонализированных препаратах.

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    16 апреля 2025, 17:48 • Новости дня
    Президент ПМР объяснил сходство мемориала в Тирасполе с Могилой Неизвестного солдата в Москве

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Люди, говорящие, что не надо помнить историю, пытаются реабилитировать фашизм и нацизм. Они хотят вписать в учебники новых героев, а настоящих героев обвинить в том, что они оккупанты и каратели, заявил президент Приднестровской Молдавской Республики Вадим Красносельский на церемонии перезахоронения останков неизвестного советского воина и открытии памятника Неизвестному солдату на Мемориале Славы. Он также пояснил сходство мемориала с Могилой Неизвестного солдата у Кремлевской стены в Москве.

    В Тирасполе на Мемориале Славы состоялась траурно-мемориальная церемония, в ходе которой был с почестями перезахоронен советский воин, погибший, предположительно, в апреле 1944 года при форсировании Днестра. Его останки были обнаружены поисковиками в районе села Парканы.

    «Я абсолютно убежден, что без прошлого нет будущего. И настоящего нет», – заявил после церемонии президент Приднестровской Молдавской Республики Вадим Красносельский, передает сайт президента ПМР. Он напомнил, что Великая Отечественная война оставила след в каждой семье, и что память о павших – это не просто уважение, а основа национального самосознания.

    Особое внимание президент уделил теме без вести пропавших воинов. «Это тот воин, который не отступил, который остался на поле сражения, которого разорвало на куски, и его не могут найти, которого засыпало в доте, который сгорел в самолете и упал непонятно где, сгорел в танке. Вот они – герои Великой Отечественной войны, которые освободили нашу Родину и приблизили День Победы», — сказал он.

    Рассказывая о найденном солдате, Вадим Красносельский отметил: «Местные жители его закопали, могила была потеряна, и вот поисковики ее нашли. Мы сегодня отдаем дань уважения со всеми почестями, ритуалами, как положено, тому солдату. Вот это и есть прошлое. Как его забыть, перечеркнуть?»

    Президент подчеркнул, что попытки отказаться от памяти о прошлом, равно как и стремление переписать историю, являются опасной тенденцией: «Именно те, кто говорит, что не надо помнить историю, они и пытаются реабилитировать фашизм и нацизм, переписать в учебниках новых героев, а настоящих героев обвинить в том, что они оккупанты и каратели. Это страшно, на самом деле».

    Вадим Красносельский также рассказал о системной работе, которая ведется в Приднестровье по сохранению исторической памяти: «У нас работают все. Работает президент, работает правительство, работают главы администраций, работают поисковые команды, работают люди». Он отметил деятельность патриотического движения «Наследники Побед»: «Мы — наследники всех побед русского оружия: и при Екатерине Второй, и при Петре Первом, и в Первой мировой войне, и в Великой Отечественной войне».

    Президент напомнил, что 12 апреля, в День освобождения Тирасполя, был открыт новый мемориал, на котором высечены имена всех тираспольчан, не вернувшихся с фронта. «Он ушел и не вернулся. И сегодня вот его имя появилось на граните здесь, в Тирасполе. Естественно, это останется уже навсегда — как в истории нашего города, так и в истории нашего государства», — сказал Красносельский.

    На вопрос о том, трудно ли удерживать вектор сохранения памяти, Президент ответил: «Это работа каждого. Каждый человек должен бороться с фашизмом и нацизмом ежедневно… Это не трудно, на самом деле. Было бы желание. Это работа – работа по увековечиванию памяти». Он также прокомментировал композицию мемориала в Тирасполе, напоминающую Могилу Неизвестного солдата у Кремлевской стены: «Тот мемориал стал символом Неизвестного солдата. И здесь вот такая идея пришла, чтобы в меньших формах, но, по большому счету, воспроизвести этот символ… Это знамя весит тонну двести, вылито из чугуна, как положено… если делать, то на века».

    «Приднестровский народ имеет хорошее будущее, потому что мы помним наше прошлое, мы помним все победы и все наши трагедии, кланяемся и благодарим наших предков за наш сегодняшний день», – подчеркнул Красносельский.

    «Горд, что лично я, моя семья, мои соотечественники исполнили сегодня человеческий, гражданский, сыновний, христианский долг, предав земле останки Неизвестного солдата. Мы не знаем его фамилии и звания, места и дня рождения, обстоятельств гибели. Но теперь у этого героя есть дата и место упокоения. 16 апреля 2025 года. Тираспольский Мемориал Славы. Здесь его дом. Его семья. Его Родина», – приводятся слова Красносельского в его Telegram-канале.

    «У каждого времени свои герои, свои задачи, свой подвиг. Он защитил будущее, мы оберегаем прошлое», – добавил он.

    Напомним, в Тирасполе прошла церемония перезахоронения останков неизвестного советского солдата, в рамках которой открыли памятник Неизвестному солдату на Мемориале Славы.

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    16 апреля 2025, 17:35 • Новости дня
    Путин прибыл в МГТУ им. Баумана

    Путин прибыл в МГТУ им. Баумана для совещания по космической ядерной энергетике

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин прибыл в Московский государственный технический университет имени Баумана, чтобы провести совещание, посвященное развитию космической ядерной энергетики.

    Об этом сообщает ТАСС.

    Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков анонсировал совещание с Путиным по развитию космонавтики.

    В субботу Путин поздравил работников и ветеранов космической отрасли с Днем космонавтики, подчеркнув их роль в решении задач, связанных с проведением специальной военной операции.

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    17 апреля 2025, 11:28 • Новости дня
    Эксперт спрогнозировал экономические сценарии «мягкой посадки» и «шока» в России

    Tекст: Александра Юдина

    Российская экономика находится на распутье между сценарием разумной достаточности и жестким кризисом, что связано с замедлением инфляции и возможными изменениями ключевой ставки, считает управляющий директор по макроэкономическому анализу и прогнозированию «Эксперт РА» Антон Табах.

    По его словам, экономика России находится между двумя вероятными сценариями. Первый сценарий предполагает замедление инфляции до 6,5-7% к концу года и снижение ключевой ставки до 18-19% к декабрю, передает ТАСС.

    Табах добавил, что высокие процентные ставки дорого обходятся бюджету.

    Также эксперт отметил, что если экономика замедлится слишком быстро или санкционное давление ослабнет, возможно более резкое снижение ставки до 16% при инфляции около 6%.

    Однако, если бюджетные расходы существенно возрастут, инфляция получит новый импульс, что уже наблюдалось в последние годы.

    Второй сценарий, согласно Табаху, предполагает увеличение ставок и сильный спад экономической активности. Этот сценарий предполагает удержание ключевой ставки на уровне 21% до конца года.

    Он подчеркнул, что в жестком сценарии экономический рост будет почти нулевым, а в не приоритетных отраслях – отрицательным.

    При жестком сценарии финансовый рынок окажется под давлением, но будет стимулировано увеличение сбережений.

    Спад в отдельных секторах приведет к снижению спроса на рынке труда, однако рост безработицы будет номинальным из-за демографических условий.

    Ранее глава ЦБ России Эльвира Набиуллина заявила о «мягкой посадке» российской экономики.

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    17 апреля 2025, 10:31 • Новости дня
    Профессор Милюков допустил подмену останков Романовых прахом предков из Англии

    Профессор Милюков: Останки Романовых могли подменить прахом предков из Англии

    Tекст: Ирма Каплан

    Останки царской семьи Романовых, казненных большевиками в 1918 году, могли подменить прахом их предков из Англии, чтобы подтвердить принадлежность к царской семье, считает бывший следователь МВД и профессор РГПУ им. А. И. Герцена Сергей Милюков.

    Предположение о фальсификации останков царской семьи допустил бывший следователь МВД и профессор кафедры уголовного права РГПУ им. А. И. Герцена Сергей Милюков, который в беседе с «Лентой.ру» заявил, что после казни Николая II с семьей в 1918 году их останки могли уничтожить, а общественности представили прах предков Романовых из Англии.

    Милюков пояснил, что для подтверждения связи представленных останков с царской семьей могли использовать прах некоторых потомков династии Виндзоров с кладбища в Англии.

    «Думаю, скелеты раскопали на кладбище в Англии, чтобы генетически подтвердить их причастность к царской семье», – сказал он.

    Потому, считает профессор, Русская православная церковь все еще не признает подлинность захороненного в Петропавловском соборе праха якобы царской семьи.

    Останки семьи Романовых в 1979 году обнаружили геолог Александр Авдонин и сценарист Гелий Рябов в Поросенковом логу. В 1991 году их повторно эксгумировали, а в 1998 году захоронили в Петропавловском соборе. РПЦ и ряд экспертов высказывают сомнения в их подлинности, утверждая, что царскую семью уничтожили в одной из заброшенных шахт в Ганиной яме.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, житель Кемеровского района Кузбасса обратился в суд с заявлением о признании его потомком великого князя Михаила Романова и потребовал проведения генетической экспертизы.

    При этом в конце 2021 года в городе Инвернесс (Калифорния, США) в возрасте 98 лет умер старейший из потомков династии Романовых князь Андрей Андреевич, который являлся праправнуком российского императора Николая I и императрицы Александры Федоровны.

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    16 апреля 2025, 19:28 • Новости дня
    В Луганске открылась выставка о герое «Белой розы» Александре Шмореле

    Выставка о подвиге группы «Белая роза» и Александра Шмореля открылась в Луганске

    Tекст: Елизавета Шишкова

    В Доме молодежи Луганска представили выставку, посвященную Александру Шморелю, антифашисту и участнику группы «Белая роза», который боролся против нацистского режима в Германии.

    Выставка, организованная Оренбургским благотворительным фондом «Евразия» при поддержке Фонда президентских грантов, открылась в Луганске и посвящена Александру Шморелю, участнику антифашистской группы «Белая роза», говорится в сообщении, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

    Александр Шморель, родившийся в Оренбурге, учился в Мюнхене, где вместе с единомышленниками создал группу «Белая роза». Молодые люди боролись против нацистов, распространяя листовки и проводя акции протеста, выступая за свободу и справедливость.

    «Белая роза» стала одной из самых известных групп сопротивления в Германии, осуждая преступления нацистов и призывая к объединению Европы. Участники группы, цитируя Шиллера и Гете, стремились объединить Европу в федерацию свободных государств. Александр Шморель и другие участники, включая Ганса и Софи Шоль, были арестованы и казнены в 1943 году. Их подвиг стал символом борьбы за свободу и демократию.

    Президент Оренбургского благотворительного фонда «Евразия» Игорь Храмов подчеркнул значимость этой выставки, которая более четверти века путешествует по России и странам ближнего зарубежья. Он отметил важность сохранения памяти об Александре Шмореле и других героях антифашистского сопротивления, а также необходимость противодействия идеологиям ненависти и насилия.

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    16 апреля 2025, 20:44 • Новости дня
    Путин призвал сделать космонавтику флагманом развития России

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин подчеркнул необходимость укрепления потенциала отечественной космонавтики, чтобы она стала флагманом национального развития и технологического обновления.

    На совещании по развитию космической деятельности, которое проходит в МГТУ им. Баумана, глава государства отметил, что текущие планы в этой сфере должны соответствовать историческому статусу России как передовой космической державы. Слова Путина приводит Telegram-канал Кремля.

    Путин подчеркнул, что необходимо наращивать потенциал отечественной космонавтики, чтобы она стала флагманом и ключевой движущей силой национального развития. «Сегодня наши планы в этой важнейшей сфере должны соответствовать историческому статусу нашей страны – как передовой космической державы», – заявил президент.

    Он также добавил, что космонавтика должна способствовать технологическому обновлению экономики и улучшению качества жизни граждан.

    Ранее Путин заявил о продолжении международного сотрудничества в космосе и назвал экспедиции на Марс грандиозной задачей. Он также заявил о планах России по изучению Луны и Марса.

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    17 апреля 2025, 11:02 • Новости дня
    Дрон ВСУ нейтрализовали возле Запорожской АЭС

    Tекст: Александра Юдина

    Украинский дрон был нейтрализован на территории около Запорожской атомной электростанции, никто не пострадал, разрушений не зафиксировано.

    В Telegram-канале станции указано, что украинский дрон был нейтрализован приблизительно в 300 метрах от территории Запорожской АЭС.

    Это произошло около корпуса «Г», где расположен единственный в мире полномасштабный тренажер реакторного зала.

    В результате инцидента, по информации, поступившей из пресс-службы станции, никто не пострадал, и разрушений на объекте не было.

    Инспекторы МАГАТЭ, которые находятся на Запорожской АЭС, были уведомлены о происшествии.

    На Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) опровергли информацию об аварии на четвертом энергоблоке в результате обстрела украинской армией.

    Ранее сообщалось, что за прошедшие сутки украинские беспилотники атаковали электроподстанции в Запорожской и Белгородской областях, что привело к отключению электричества в ряде населенных пунктов.

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    17 апреля 2025, 12:02 • Новости дня
    Лукашенко объявил о назначении Глазьева госсекретарем Союзного государства

    Tекст: Александра Юдина

    Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Сергей Глазьев будет назначен госсекретарем Союзного государства, заменив на этом посту Дмитрия Мезенцева.

    Глазьев станет новым госсекретарем Союзного государства, передает БелТА.

    Лукашенко отметил, что его и Владимира Путина мнение о Глазьеве совпадает, подчеркнув его вклад в строительство Союзного государства.

    Лукашенко выразил надежду, что с приходом Глазьева в руководство Союзного государства можно ожидать значительных успехов в реализации интеграционных проектов.

    Назначение Глазьева произошло в связи с окончанием срока полномочий Дмитрия Мезенцева, который уходит на другую работу.

    Лукашенко выразил уверенность в том, что этот шаг будет иметь положительный эффект для интеграции союзных государств.

    Ранее президент России Владимир Путин назначил Дмитрия Мезенцева полномочным представителем президента в Конституционном суде.

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    17 апреля 2025, 07:45 • Новости дня
    Система ПВО за ночь сбила 71 украинский беспилотник

    Минобороны: Система ПВО за ночь сбила 71 украинский беспилотник

    Tекст: Александра Юдина

    Российские средства ПВО за ночь уничтожили 71 украинский беспилотник над несколькими областями, включая Курскую, Орловскую и Рязанскую, сообщает Минобороны.

    В Telegram-канале ведомства указано, что в течение ночи силами противовоздушной обороны было уничтожено и перехвачено 71 украинское беспилотное летательное устройство. Наибольшее количество беспилотников, 49, было сбито над Курской областью.

    Также по данным ведомства, семь беспилотников были сбиты над Орловской и столько же над Рязанской областями. В Брянской области перехвачены 4 БПЛА, во Владимирской области – три, и один беспилотник был сбит над Тульской областью.

    Ранее силы ПВО России сбили ракеты ВСУ при атаке на Мелитополь, обошлось без пострадавших.

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