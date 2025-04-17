Ушаков: Моди пока не ответил на приглашение в Москву на 9 Мая

Президент ПМР объяснил сходство мемориала в Тирасполе с Могилой Неизвестного солдата в Москве

Tекст: Елизавета Шишкова

В Тирасполе на Мемориале Славы состоялась траурно-мемориальная церемония, в ходе которой был с почестями перезахоронен советский воин, погибший, предположительно, в апреле 1944 года при форсировании Днестра. Его останки были обнаружены поисковиками в районе села Парканы.

«Я абсолютно убежден, что без прошлого нет будущего. И настоящего нет», – заявил после церемонии президент Приднестровской Молдавской Республики Вадим Красносельский, передает сайт президента ПМР. Он напомнил, что Великая Отечественная война оставила след в каждой семье, и что память о павших – это не просто уважение, а основа национального самосознания.

Особое внимание президент уделил теме без вести пропавших воинов. «Это тот воин, который не отступил, который остался на поле сражения, которого разорвало на куски, и его не могут найти, которого засыпало в доте, который сгорел в самолете и упал непонятно где, сгорел в танке. Вот они – герои Великой Отечественной войны, которые освободили нашу Родину и приблизили День Победы», — сказал он.

Рассказывая о найденном солдате, Вадим Красносельский отметил: «Местные жители его закопали, могила была потеряна, и вот поисковики ее нашли. Мы сегодня отдаем дань уважения со всеми почестями, ритуалами, как положено, тому солдату. Вот это и есть прошлое. Как его забыть, перечеркнуть?»

Президент подчеркнул, что попытки отказаться от памяти о прошлом, равно как и стремление переписать историю, являются опасной тенденцией: «Именно те, кто говорит, что не надо помнить историю, они и пытаются реабилитировать фашизм и нацизм, переписать в учебниках новых героев, а настоящих героев обвинить в том, что они оккупанты и каратели. Это страшно, на самом деле».

Вадим Красносельский также рассказал о системной работе, которая ведется в Приднестровье по сохранению исторической памяти: «У нас работают все. Работает президент, работает правительство, работают главы администраций, работают поисковые команды, работают люди». Он отметил деятельность патриотического движения «Наследники Побед»: «Мы — наследники всех побед русского оружия: и при Екатерине Второй, и при Петре Первом, и в Первой мировой войне, и в Великой Отечественной войне».

Президент напомнил, что 12 апреля, в День освобождения Тирасполя, был открыт новый мемориал, на котором высечены имена всех тираспольчан, не вернувшихся с фронта. «Он ушел и не вернулся. И сегодня вот его имя появилось на граните здесь, в Тирасполе. Естественно, это останется уже навсегда — как в истории нашего города, так и в истории нашего государства», — сказал Красносельский.

На вопрос о том, трудно ли удерживать вектор сохранения памяти, Президент ответил: «Это работа каждого. Каждый человек должен бороться с фашизмом и нацизмом ежедневно… Это не трудно, на самом деле. Было бы желание. Это работа – работа по увековечиванию памяти». Он также прокомментировал композицию мемориала в Тирасполе, напоминающую Могилу Неизвестного солдата у Кремлевской стены: «Тот мемориал стал символом Неизвестного солдата. И здесь вот такая идея пришла, чтобы в меньших формах, но, по большому счету, воспроизвести этот символ… Это знамя весит тонну двести, вылито из чугуна, как положено… если делать, то на века».

«Приднестровский народ имеет хорошее будущее, потому что мы помним наше прошлое, мы помним все победы и все наши трагедии, кланяемся и благодарим наших предков за наш сегодняшний день», – подчеркнул Красносельский.

«Горд, что лично я, моя семья, мои соотечественники исполнили сегодня человеческий, гражданский, сыновний, христианский долг, предав земле останки Неизвестного солдата. Мы не знаем его фамилии и звания, места и дня рождения, обстоятельств гибели. Но теперь у этого героя есть дата и место упокоения. 16 апреля 2025 года. Тираспольский Мемориал Славы. Здесь его дом. Его семья. Его Родина», – приводятся слова Красносельского в его Telegram-канале.

«У каждого времени свои герои, свои задачи, свой подвиг. Он защитил будущее, мы оберегаем прошлое», – добавил он.

Напомним, в Тирасполе прошла церемония перезахоронения останков неизвестного советского солдата, в рамках которой открыли памятник Неизвестному солдату на Мемориале Славы.