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Участник программы «Время героев» Погодин стал замдиректора Луховицкого авиазавода
Кавалер трех орденов Мужества и участник программы «Время героев» Денис Погодин назначен на должность первого заместителя директора филиала ПАО «ОАК» – Луховицкого авиационного завода им. П. А. Воронина.
В мае прошлого года Погодин стал одним из 83 участников программы «Время героев», инициированной президентом России Владимиром Путиным и реализуемой Высшей школой государственного управления Президентской академии, сообщается на сайте проекта.
Погодин отметил, что программа создает крепкий фундамент для дальнейшего служения Родине. Он подчеркнул, что за время стажировок в Объединенной авиастроительной корпорации изучил процесс разработки и производства летательных аппаратов, а также заинтересовался гражданской авиацией.
Первый зампредседателя правительства Денис Мантуров подчеркнул, что Погодин, посвятивший свою жизнь служению Родине, раскрыл свои профессиональные и личностные качества. Он выразил уверенность, что Погодин с полной отдачей будет работать на благо страны в авиастроительной отрасли.
Директор завода Юрий Якушов выразил уверенность, что Погодин внесет вклад в успешную работу предприятия. Он отметил, что участники программы «Время героев» выбирают предприятия корпорации для применения своих компетенций, и подчеркнул, что завод предоставит все возможности для реализации потенциала Погодина.
Денис Сергеевич Погодин родился в Москве в 1987 году. В 2009 году окончил высшее военное учебное заведение. Награжден тремя орденами Мужества и медалями. С мая 2024 года является участником президентской программы «Время героев».
Напомним, ранее состоялось 37 назначений из числа участников первого потока обучения на программе. Среди них Полномочный представитель Президента в Уральском федеральном округе Артем Жога, врио главы Тамбовской области Евгений Первышов, руководитель Движения Первых Артур Орлов и сенатор Российской Федерации Алексей Кондратьев. Еще ряд участников программы готовится к переходу на новые места работы.
Руководитель программы «Время героев» Мария Костюк была назначена врио губернатора Еврейской автономной области.