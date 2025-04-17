В вопросе о мигрантах Россия столкнулась с задачей, для которой не просматривается исторического опыта решений. Применительно к миграционному потоку из стран Центральной Азии прежние подходы ассимиляции могут оказаться неприменимыми.0 комментариев
МИД Ирана раскрыл детали послания Хаменеи Путину
Верховный лидер Ирана Али Хаменеи направил президенту РФ Владимиру Путину послание, в котором обсуждаются актуальные мировые события, региональные вопросы и развитие двусторонних связей между Москвой и Тегераном, сообщил глава МИД исламской республики Аббас Арагчи после прибытия в Россию.
По его словам, послание, адресованное президенту России Владимиру Путину от верховного лидера Ирана Али Хаменеи, посвящено важным мировым событиям и двусторонним отношениям между Москвой и Тегераном, передает ТАСС.
Как писала газета ВЗГЛЯД, глава МИД Ирана Аббас Арагчи прибыл в Москву для проведения переговоров с главой МИД России Сергеем Лавровым. Арагчи заявил о своем намерении передать президенту России Владимиру Путину послание от верховного лидера Ирана Али Хаменеи. Кремль выразил обеспокоенность по поводу ситуации вокруг Ирана и США.