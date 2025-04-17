МИД Ирана раскрыл детали послания Хаменеи Путину

СМИ: Россия предложила Boeing сделку по замороженным активам

Bloomberg: Россия предложила Boeing сделку по замороженным активам

Tекст: Ольга Иванова

Россия обратилась к компании Boeing с запросом на продажу самолетов, которые будут оплачены замороженными на Западе активами, в случае достижения перемирия на Украине. Агентство Bloomberg сообщило, что такой запрос был направлен российской стороной партнерам в США, сообщает «360».

Источник агентства из Москвы отметил, что покупка самолетов может стать частью процесса смягчения санкций, если боевые действия прекратятся. Россия предлагает оплатить лайнеры государственными активами, которые были заблокированы за рубежом. Формально запрос России не обусловлен согласием на перемирие, однако он может открыть двери для дальнейших переговоров.

Западные страны заблокировали около 280 млрд долларов резервов Центробанка России, из которых только пять млрд долларов находятся в США. В то же время компания Boeing прекратила отношения с Россией в феврале 2022 года, после того как были введены санкции в связи с событиями на Украине.

Ранее верховный представитель ЕС Кая Каллас заявила, что некоторые страны Европейского союза категорически не согласны с предложением использовать замороженные российские активы для поддержки Украины.