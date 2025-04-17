На Украине подтвердили ликвидацию боевика «Правого сектора» Малковича

  • Новость часаГлава Rheinmetall указал на бесполезность поставок Taurus Киеву
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    Китай предъявил в торговой войне с США семь редкоземельных аргументов
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    Российские морпехи пробились на территорию Горнальского монастыря
    Москалькова сообщила о проверке задержания граждан Киргизии в бане в Москве
    Из-за атак ВСУ в Брянской области полностью сгорели 18 домов
    Евросоюз собрался использовать российский СПГ против США
    Япония пожаловалась на ограничение Россией прохода кораблей у Курил
    Глава Rheinmetall указал на бесполезность поставок Taurus Киеву
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    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Миграционная политика ждет нестандартных решений

    В вопросе о мигрантах Россия столкнулась с задачей, для которой не просматривается исторического опыта решений. Применительно к миграционному потоку из стран Центральной Азии прежние подходы ассимиляции могут оказаться неприменимыми.

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    Сергей Лебедев Сергей Лебедев Почему Америка всегда будет воевать

    Коллективный разум в Сети подсчитал, что за время своего существования США воевали 92% времени, то есть 225 лет из 243. Эти выкладки сложно назвать безупречными с точки зрения методологии, но мало кто станет ставить под сомнение тезис, что США находятся почти в перманентном состоянии войны.

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    Илья Ухов Илья Ухов Россия стоит на миграционно-демографическом перепутье

    Понимая всю тяжесть демографических проблем и необходимость поддерживать экономику, какой курс мы изберем? «Многонационалию» или курс на форсированную ассимиляцию и отсечение в этом процессе чуждых нашему этно-культурному ядру элементов?

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    17 апреля 2025, 11:22 • Новости дня

    На Украине подтвердили ликвидацию боевика «Правого сектора» Малковича

    Ликвидирован командир «Правого сектора» Василий Малкович по прозвищу «Хорват»

    Tекст: Вера Басилая

    Боевик и командир националистической организации «Правый сектор*» (признана террористической, экстремистской и запрещена в России) Василий Малкович, известный как Хорват, был ликвидирован в зоне боевых действий.

    Бывший депутат украинского парламента Владимир Парасюк заявил, что что Василий Малкович, известный под прозвищем Хорват, был уничтожен. Малкович был одним из командиров запрещенной в России националистической организации «Правый сектор*», передает ТАСС.

    СМИ Украины сообщили, что Малкович родился в 1992 году в Прикарпатье и с юности участвовал в неонацистских группировках. В 2015 году он стал одним из командиров «Правого сектора»(признана террористической, экстремистской и запрещена в России) в Киеве и активно участвовал в блокаде Крыма после его воссоединения с Россией.

    В 2016 году Малкович был замешан в инциденте на закарпатском горнолыжном курорте, где произошла драка с участием членов «Правого сектора», в результате которой несколько человек получили ранения.

    Председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета Владимир Рогов сообщил о ликвидации в Запорожской области лидера «Правого сектора*» Михаила Алексеева.

    * Организация (организации) ликвидированы или их деятельность запрещена в РФ

    16 апреля 2025, 19:59 • Новости дня
    Трамп отказался от сделки с Украиной по оружию

    Bild: Трамп отказался от сделки с Украиной по оружию

    Трамп отказался от сделки с Украиной по оружию
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент США Дональд Трамп отказался от сделки с Украиной на 50 млрд долларов, предложенной за поставку вооружения, пишет Bild.

    Как сообщает Bild, президент США отверг предложение сделки с Украиной на поставку вооружения на сумму в 50 млрд долларов, передает «Газета.Ru». Издание отмечает, что глава Белого дома не выразил желания поддерживать Киев, даже если получит взамен средства из фондов ЕС.

    «Трамп отклонил сделку на 50 миллиардов долларов. Он не хочет помогать Киеву даже в том случае, если получит взамен 50 миллиардов долларов из фондов ЕС», – сообщает немецкая газета.

    Согласно данным Bild, Украине срочно необходимы новые системы противовоздушной обороны. Однако американский лидер более заинтересован в переговорах, направленных на решение конфликта, чем в получении прибыли от поставок оружия Украине.

    Ранее президент России Владимир Путин в телефонном разговоре с Дональдом Трампом заявил о важности прекращения иностранной военной помощи Киеву для разрешения конфликта на Украине.

    В марте профессор Чикагского университета Джон Миршаймер заявил, что президент США намерен использовать вопрос поставок оружия как средство давления на Украину, чтобы прекратить боевые действия.

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    16 апреля 2025, 14:51 • Новости дня
    Генсек СДПГ: Германия не будет поставлять Украине ракеты Taurus
    Генсек СДПГ: Германия не будет поставлять Украине ракеты Taurus
    @ Karl-Josef Hildenbrand/dpa/Global Look Press

    Tекст: Дарья Григоренко

    Генеральный секретарь Социал-демократической партии Германии (СДПГ) Маттиас Мирш выразил уверенность, что Германия не станет поставлять Украине крылатые ракеты Taurus из-за опасений эскалации конфликта.

    Как пишет телеканал NTV, Мирш подчеркнул, что решение будет принято совместно с вероятным будущим канцлером Фридрихом Мерцем и партнерами по коалиции из СДПГ, передает РИА «Новости».

    Он заявил, что когда Мерц получит всю информацию от служб, он тщательно взвесит все аспекты, прежде чем принять решение. Он также добавил, что фракция СДПГ в Бундестаге имеет четкую позицию по данному вопросу и выступала против поставок ракет Taurus.

    По словам Мирша, одной из основных причин противостояния СДПГ поставкам является стремление не допустить эскалации конфликта и не стать его участником. Генеральный секретарь выразил уверенность в том, что такая позиция останется неизменной.

    Ранее глава дипломатии Евросоюза Кая Каллас подтвердила, что государства – члены ЕС намерены обсудить инициативу Германии по поставкам ракет Taurus Украине, подчеркнув важность скоординированных усилий в этом вопросе.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, лидер немецких консерваторов Фридрих Мерц заявил, что Германия может поставить Киеву крылатые ракеты Taurus, если это будет согласовано с партнерами в Евросоюзе. В феврале Мерц заявлял, что вопроса отправки войск на Украину нет в повестке дня.

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    16 апреля 2025, 21:33 • Видео
    США не дали Киеву оружия даже за деньги

    Как сообщают европейские СМИ, президент США Дональд Трамп отказал Украине в поставках вооружений даже за деньги. Причем речь идет о значительной сумме в 50 млрд долларов, на которые в Киеве хотели закупить средства ПВО и боеприпасы.

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    17 апреля 2025, 02:20 • Новости дня
    Российские морпехи пробились на территорию Горнальского монастыря
    Российские морпехи пробились на территорию Горнальского монастыря
    @ кадр из видео

    Tекст: Антон Антонов

    В Курской области бойцы первой роты арктического батальона 40-й бригады морской пехоты пробились на територию Горнальского Свято-Николаевского Белогорского мужского монастыря, который удерживают ВСУ. В соцсетях опубликовано видео монастыря.

    На видео, опубликованном «Военкорами Русской Весны», один из морпехов стоит у полуразрушенного храма и машет рукой.

    Монастырь находится на господствующей высоте и был превращен ВСУ «в крепость». Российские военные продолжают освобождение приграничного села Горналь в Курской области, пишет «Российская газета».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские войска заблокировали остатки сил ВСУ в селе Горналь, отрезав противнику пути отхода. Первый зампред комитета Госдумы Виктор Водолацкий заявил, что ВСУ, окруженные в Горнальском монастыре, отказались сдаваться, поскольку прибыли в Курскую область с целью «охоты на людей».

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    16 апреля 2025, 12:56 • Новости дня
    Эксперт объяснил трехкратное смягчение требований США к Украине по ресурсам

    Политолог Скачко: Переговоры по ресурсам Украины закончатся на американских условиях

    Эксперт объяснил трехкратное смягчение требований США к Украине по ресурсам
    @ Jim LoScalzo/Pool/CNP/AdMedia/Global Look Press

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    Ресурсная сделка будет подписана Вашингтоном и Киевом в ближайшее время. А выпавшая, по мнению президента США Дональда Трампа, прибыль компенсируется за счет других соглашений по использованию украинской инфраструктуры и земель, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Владимир Скачко. Ранее стало известно, что США снизили требования к Украине о компенсации за помощь до 100 млрд долларов.

    «Если смягчение требований – это правда, а не вброс демократов, то придется признать, что Владимир Зеленский продавил Белый дом в переговорах по ресурсной сделке. Ему помогли позиция европейских союзников и тот факт, что президент США Дональд Трамп хочет заключить соглашение как можно скорее», – пояснил Владимир Скачко, обозреватель «Украина.ру».

    «Но Киеву рано радоваться. Выпавшую, по мнению Трампа, прибыль США компенсируют за счет других соглашений по использованию не предусмотренных в ресурсной сделке логистических и инфраструктурных мощностей, трубопроводов, а также земельного фонда Украины. Другими словами – переговоры все равно закончатся на американских условиях», – считает собеседник.

    «Отмечу, что ресурсная сделка будет заключаться в отсутствие мирного соглашения. Как следствие, под российским контролем по мере движения линии фронта могут оказаться ресурсы, указанные в документе. Эти хозяйственно-юридические мины замедленного действия вынудят Киев и Вашингтон в дальнейшем договариваться с Москвой», – спрогнозировал Скачко.

    Ранее Bloomberg сообщил со ссылкой на осведомленные источники, что США смягчили требования к Киеву по возврату долга за военную помощь с 300 млрд долларов до примерно 100 млрд долларов. Это произошло на переговорах по ресурсной сделке. Сумма близка к оценке самой Украины – 90 млрд долларов.

    Переговоры продолжаются, но стороны «очень, очень близки» к достижению согласия, сказал министр финансов США Скотт Бессент. «Подписание может состояться даже на этой неделе», – добавил он.

    США стремятся взять под контроль все будущие крупные инвестиции в инфраструктуру и добычу полезных ископаемых на Украине, включая нефть, газ и минералы, получив право вето на них в отношении других партнеров Киева. Соглашение затронет часть украинских железных дорог, портов и шахт. Также Штаты намерены получить контроль над трубопроводом Газпрома.

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    16 апреля 2025, 14:37 • Новости дня
    АЗС на Украине обязали продавать разбавленный спиртом бензин

    На Украине обязали АЗС продавать бензин с биоэтанолом

    АЗС на Украине обязали продавать разбавленный спиртом бензин
    @ Mykola Tys/SOPA Images/Sipa USA/Reuters

    Tекст: Александра Юдина

    На Украине с 1 мая все автозаправочные станции будут обязаны продавать бензин с добавлением 5% биоэтанола в рамках евроинтеграции, пишет украинское издание «Экономическая правда».

    По данным издания, с 1 мая все автозаправочные станции на Украине обяжут продавать бензин с добавлением не менее 5% биоэтанола, передает РИА «Новости».

    Это изменение связано с обязательствами Украины в рамках евроинтеграции, законопроект был принят Верховной Радой летом 2024 года.

    В опубликованном сообщении уточняется, что биоэтанол – это этиловый спирт, получаемый при переработке растительного сырья.

    Издание отмечает, что идеальным сценарием для поддержки отечественных аграриев было бы производство и смешивание биоэтанола внутри страны. Однако до окончания активных боевых действий это маловероятно.

    По информации издания, около 90% поставляемого на Украину топлива будет уже с добавлением биоэтанола.

    В 2023 году Совет ЕС постановил к 2035 году сократить углеродные выбросы от легковых машин на 100%, это фактически означает запрет продаж авто с двигателем внутреннего сгорания (ДВС) на бензине или дизеле.

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    16 апреля 2025, 21:25 • Новости дня
    МВД: Кураторы исполнителя теракта в Пятигорске находились на Украине

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Кураторы подозреваемого в подготовке террористического акта в Пятигорске находились на украинской территории, сообщили в пресс-центре МВД России.

    Подозреваемый вел активную переписку с кураторами, которые находились на территории Украины, заявили в ведомстве, передает ТАСС.

    При обысках у мужчины нашли три бутылки с зажигательной смесью, два ножа, топор, банковские карты и смартфон, добавили в МВД.

    Ранее ФСБ сообщила о предотвращении теракта в Пятигорске. Его планировал устроить выходец из Средней Азии, мужчину задержали. Сам задержанный рассказал, что через интернет связался с «Исламским государством» (признано террористическим и запрещено в России).

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    17 апреля 2025, 01:49 • Новости дня
    Финляндия призвала Россию принять «полное прекращение огня» на Украине
    Финляндия призвала Россию принять «полное прекращение огня» на Украине
    @ Ukrainian Presidentia/Pool/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Россия должна согласиться на полное и безусловное прекращение огня на Украине, заявил президент Финляндии Александр Стубб после переговоров с украинским лидером Владимиром Зеленским.

    «Украина приняла полное и безусловное прекращение огня. Россия <...> должна сделать то же самое», – заявил Стубб в соцсети X (ранее Twitter, заблокирована в России).

    Во время переговоров в Финляндии украинский лидер обсудил со Стуббом вопросы оборонной поддержки Украины, инвестиции в ее промышленность, а также гарантии безопасности и перспективы «европейской и евроатлантической интеграции» Киева. Об этом Зеленский сообщил в социальных сетях, передает РБК.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин поддержал идею перемирия с Украиной на 30 суток, но отметил наличие нюансов в этом вопросе, а также заявил, что Россия приветствует разрешение любых конфликтов мирными средствами, но не за свой счет.

    При этом Россия согласилась на мораторий на удары по энергетике и выполняет его, тогда как Украина неоднократно нарушала этот мораторий.

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    16 апреля 2025, 14:30 • Новости дня
    Военный аналитик рассказал о сложностях наступления на Константиновку с юга

    Аналитик Онуфриенко спрогнозировал ликвидацию «кармана» ВСУ между Мирноградом и Торецком до лета

    Военный аналитик рассказал о сложностях наступления на Константиновку с юга
    @ Дмитрий Ягодкин/ТАСС

    Tекст: Анастасия Куликова

    Российской армии будет довольно сложно подойти к Константиновке с юга: группировка ВСУ мощная, и противник довольно хорошо укрепил свои позиции. В этих условиях тактикой ВС России будет давление на всем участке фронта с возможными прорывами, сказал газете ВЗГЛЯД военный аналитик Михаил Онуфриенко. Так он прокомментировал сообщения о наступлении российских войск на Константиновку.

    «Новый импульс на Константиновском направлении российской армии придало освобождение города Дзержинск (Торецк) в ДНР», – отметил военный аналитик Михаил Онуфриенко. Он напомнил, что после перехода этого населенного пункта под контроль ВС России наши бойцы начали продвигаться севернее и западнее.

    «Для ВСУ образуется большой «карман» между Покровско-Мирноградской и Торецкой агломерациями. Противник находится в неудачном для него положении и чувствует давление с трех сторон. На этом фоне мы наблюдаем уверенное наступление наших войск», – указал собеседник.

    Он объясняет: российские военные с одной стороны подходят к селу Сухой Яр, которое до недавнего времени было оперативным тылом для украинских сил, а с другой, к Сухой Балке. Кроме того, ранее бойцы освободили Елизаветовку. По прогнозам Онуфриенко, в течение месяца «карман» будет ликвидирован, а линия фронта на этом участке «выровняется». Затем приоритетным направлением удара ВС России окажется Константиновка, продолжил спикер.

    Однако, по его мнению, подойти к населенному пункту с юга – довольно проблематичная задача. «Во-первых, от Дзержинска до села более десяти километров. Во-вторых, группировка ВСУ, расположенная в Константиновке, – достаточно мощная. Более года именно оттуда шло снабжение украинских сил в Часовом Яре. Наконец, противоборствующая сторона, считающая это направление приоритетным, здорово укрепила свои позиции», – детализировал специалист.

    «В этих условиях тактика российской армии будет неизменной: давление на всем участке фронта с возможными прорывами, например, в районе поселка Дылеевка», – полагает аналитик. Он подчеркивает: одна из главных сложностей при освобождении Константиновки – застройка и укрепрайоны противника. «При этом если удастся зайти в населенный пункт с юга, то мы сможем взять остатки украинских войск, находящихся в Часовом Яре, фактически в клещи», – заключил Онуфриенко.

    Напомним, российские силы продолжают развивать успешное наступление между Димитровым и Дзержинском (украинское название Торецк) к Константиновке, которая входит в крупную городскую агломерацию на севере ДНР. Об этом сообщил Игорь Кимаковский, советник главы республики.

    По его словам, наступательная операция идет широким фронтом: от Мирнограда до Торецка, ВС России стремятся выровнять линию фронта между Дмитровым и Дзержинском, к западу от которого развязались ожесточенные бои, передает ТАСС.

    Он добавил, что украинские военные держатся в районе Часова Яра, несмотря на колоссальные потери при контратаках, из-за того, что город занимает стратегические высоты. «Очень серьезно сопротивляется 28-я бригада», – сказал Кимаковский, отметив, что отсюда местность просматривается на десятки километров, что расширит возможности российской артиллерии.

    «ВСУ пытаются контратаковать, в том числе бронегруппами. У них осталось несколько высоток, частный сектор и немного промзоны. Я думаю, этот узел в ближайшее время будет сломан», – подчеркнул советник главы ДНР.

    По информации военкоров, российские бронегруппы практически взяли под контроль Валентиновку и приступили к штурму следующей за ней Сухой Балки. «Чуть западнее российские силы взяли опорный пункт ВСУ вдоль лесополосы и продвинулись на глубину около километра», – пишет Telegram-канал «Операция Z: военкоры русской весны».

    «Российский дроноводы на оптоволокне залетают в Константиновку и бьют по позициям ВСУ. Украинцы неплохо держат позиции со стороны Часова Яра, но сдают – со стороны Торецка», – соглашается военный блогер Юрий Подоляка.

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    17 апреля 2025, 10:35 • Новости дня
    Глава Rheinmetall указал на бесполезность поставок Taurus Киеву

    Глава Rheinmetall Паппергер указал на бесполезность поставок Taurus Киеву

    Глава Rheinmetall указал на бесполезность поставок Taurus Киеву
    @ IMAGO/Sven Eckelkamp/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Поставки Киеву крылатых ракет Taurus не изменят ситуацию на фронте, но классические артиллерийские снаряды способны повлиять на ход военных действий, заявил глава Rheinmetall Армин Паппергер.

    Паппергер в интервью газете Handelsblatt выразил сомнение в способности ракет Taurus изменить ситуацию в текущем конфликте на Украине. Он отметил, что у Украины уже есть крылатые ракеты с аналогичной дальностью полета, поэтому поставки ракет Taurus не смогут кардинально повлиять на исход военных действий, передает ТАСС.

    По его словам, основное влияние на ход боевых действий оказывают классические артиллерийские снаряды, именно они способны переломить ситуацию, а не крылатые ракеты. Он отметил, что в конфликте важна масса и объем артиллерии, которые могут оказать решающее воздействие на фронте.

    Ранее лидер Христианско-демократического союза Фридрих Мерц допустил поставку крылатых ракет Taurus Киеву при условии согласования с партнерами в Евросоюзе.

    Глава дипломатии Евросоюза Кая Каллас подтвердила намерение обсудить инициативу Германии по поставкам ракет Taurus Украине.

    Генеральный секретарь Социал-демократической партии Германии Маттиас Мирш выразил уверенность, что Германия не станет поставлять Украине крылатые ракеты Taurus из-за опасений эскалации конфликта.

    Кремль обвинил Мерца в поддержке эскалации на Украине.

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    16 апреля 2025, 12:22 • Новости дня
    Politico: Трамп разозлился на ЕС из-за поддержки Зеленского

    Politico: Трамп разозлился на Евросоюз из-за поддержки Зеленского

    Politico: Трамп разозлился на ЕС из-за поддержки Зеленского
    @ Chris Kleponis/Pool/CNP/Consolidated News Photos/Global Look Press

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент США Дональд Трамп выразил недовольство ЕС из-за поддержки президента Украины Владимира Зеленского, пишет Politico.

    Президент США Дональд Трамп был огорчен поддержкой Европейским союзом украинского лидера Владимира Зеленского после их встречи в Белом доме, сообщает Lenta.ru. Источники сообщили изданию Politico, что это недовольство привело к решению прекратить военную помощь Украине через 24 часа после инцидента.

    Зеленский, со своей стороны, заявил, что до мирного соглашения по урегулированию конфликта на Украине еще далеко, что также разозлило Трампа. В результате этого заявления и сопутствующей перепалки отношения между Трампом и Зеленским остаются напряженными.

    По словам некоторых представителей американской администрации, именно слова Зеленского стали триггером, вызвавшим резкую реакцию Трампа на союзников в ЕС, продолживших поддерживать украинского президента.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава киевского режима Владимир Зеленский заявил об отсутствии поставок ЗРК Patriot от США, указывая на недостаток политической воли у западных партнеров.

    Президент США Дональд Трамп рассказал, что Украина неоднократно обращается к США с просьбами о покупке ракет и систем ПВО, но Вашингтон настойчиво отказывается продавать их Киеву.

    Зеленский разозлил Трампа своими заявлениями о поставках вооружений.

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    17 апреля 2025, 06:57 • Новости дня
    Российские войска «добились определенных успехов» у Никольского монастыря

    «Северный Ветер» сообщил об «определенных успехах» российских войск у Никольского монастыря в Курской области

    Российские войска «добились определенных успехов» у Никольского монастыря
    @ Минобороны России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    Российские войска «добились определенных успехов в районе Никольского монастыря», но боевые действия все еще идут, сообщил связанный с группировкой российских войск «Север» Telegram-канал «Северный Ветер».

    «"Бесстрашные" добились определенных успехов в районе Никольского монастыря, однако вопреки публикациям целого ряда российских ресурсов боевые действия продолжаются», – сообщил Telegram-канал «Северный Ветер».

    Продолжаются боевые действия с целью освобождения села Горналь, Никольского монастыря и хутора Олешня. Указывается, что некоторым группам ВСУ удалось сбежать «в направлении Сумской области, подорвав ряд строений на территории монастырского комплекса».

    Как следует из сообщений родственников украинских военных, солдатам ВСУ в Суджанском приграничье украинское руководство пригрозило «репрессиями» против их родных и близких в случае сдачи в плен.

    Кроме того, сообщается, что «Северяне» пресекли попытки пеших групп противника «просочиться в направлении Поповки». При этом в направлении Демидовки попыток прорыва не было, но ВСУ «могут пойти на очередную самоубийственную провокацию в ближайшие дни за счет перебрасываемых резервов». Также ВСУ предприняли две безуспешные контратаки в районе Веселовки и Журавки. Сорвана ротация украинских сил в районе Локни.

    «Общее продвижение "северян" на Сумском направлении составило свыше 1600 м, уничтожено десять единиц вражеской бронетехники», – говорится в сообщении.

    На Волчанском направлении российские штурмовики в ходе ожесточенных боев в городской застройке продвинулись более чем на 200 м.

    «За прошедшие сутки потери противника составили свыше 220 человек (из них более 150 на Сумском и свыше 30 на Краснояружском направлениях)», – сказано в сообщении.

    Напомним, в СМИ и соцсетях сообщали, что в Курской области бойцы первой роты арктического батальона 40-й бригады морской пехоты освободили Горнальский Свято-Николаевский Белогорский мужской монастырь (Никольский монастырь).

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    16 апреля 2025, 21:05 • Новости дня
    Вассерман: Украинская паска ничем не отличается от русского кулича
    Вассерман: Украинская паска ничем не отличается от русского кулича
    @ Евгений Епанчинцев/РИА Новости

    Tекст: Татьяна Косолапова

    Украинцев сейчас заставляют забыть свое прошлое, которое связано с Россией. Поэтому даже в пасхальных блюдах пытаются находить отличия, хотя и русский кулич, и украинская паска – это по сути одно и то же, заявил газете ВЗГЛЯД уроженец Одессы, член комитета Госдумы по просвещению, публицист Анатолий Вассерман, комментируя возмущение украинцев по поводу подаренного принцу Гарри кулича.

    Во время визита на Украину принцу Гарри подарили традиционную пасхальную сдобу. Однако позже среди пользователей Сети разразился скандал, поскольку появились подозрения, что члену английской королевской семьи вручили не украинскую паску, а русский кулич. 

    «Пасхальных кушаний традиционно в христианстве два. Это кулич – нечто вроде сладкой булки в форме вертикального цилиндра с добавками изюма, с посыпкой и так далее. Второе –  пасха – лакомство на основе творога, традиционно имеющее форму пирамиды. И, насколько я знаю, на Украине очень часто называют паской и кулич, и творожную пасху тоже», – говорит Вассерман.

    Он подчеркивает, что в разных частях Украины паску готовят по-разному. Ее пекут с учетом с учетом вкусовых предпочтений хозяев. Поэтому единственно правильного рецепта этого пасхального кекса не существует, причем ни в России, ни на Украине.

    «В любом случае, оба этих лакомства готовят в большей части христианского мира. В том числе и в России, и на Украине, и в других странах. Соответственно, те, кто возмущается неправильной паской принца Гарри, в лучшем случае не имеют ни малейшего представления о христианстве. Даже если бы кто-то предположил, что украинцы – не русские, он все равно должен был бы знать, что и кулич, и пасха на Украине ничуть не менее общеприняты, чем в России», – объясняет собеседник.

    На ваш взгляд
    Где вы берете куличи на Пасху?





    Результаты

    Вассерман подчеркивает, что сочувствует украинцам, которых сейчас заставляют забыть свое прошлое. «На Украине сейчас пытаются уничтожить все традиции и всю историческую память, поскольку и память, и традиции в этой стране едины с остальной Россией. А тот исторический период, когда Украина была отделена от остальной России, запомнился в основном диким угнетением со стороны поляков и жесточайшим подавлением восстаний против этого угнетения. Но и это сейчас велено забыть в рамках попыток осуществить старую польскую фальшивку "Украина – не Россия"», – заключил Вассерман.

    Ранее ассоциация «Руспродсоюз» сообщила о значительном увеличении стоимости приготовления пасхального кулича в России. За прошедший год цена на данную сдобу выросла на 10,8%.

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    16 апреля 2025, 23:46 • Новости дня
    Из-за атак ВСУ в Брянской области полностью сгорели 18 домов
    Из-за атак ВСУ в Брянской области полностью сгорели 18 домов
    @ ГУ МЧС России по Брянской области

    Tекст: Антон Антонов

    В результате атак, предпринятых вооруженными силами Украины, полностью сгорели 18 домов, повреждения получила школа, сообщил губернатор Брянской области Александр Богомаз.

    Богомаз заявил, что ВСУ действуют «подло, как фашисты». «Выжигают дотла дома мирных жителей», – заявил он в Telegram.

    Он сообщил, что также сгорели две хозпостройки, повреждения получил социально-культурный центр. Атакам украинских дронов-камикадзе подверглись населенные пункты Хоромное, Любечане, Новый Ропск, Зерново, Сопычи. Никто не пострадал.

    Напомним, накануне Богомаз сообщил, что в селе Хоромное из-за атак дронов-камикадзе сгорели 20 домов.

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    17 апреля 2025, 01:55 • Новости дня
    Взрывы прогремели на Украине

    Tекст: Антон Антонов

    Взрывы произошли в украинских городах Изюм, Днепр (Днепропетровск) и Сумы, сообщают украинские СМИ.

    На данный момент воздушная тревога в Харьковской, Днепропетровской и Сумской областях уже отменена, передает ТАСС.

    Напомним, накануне взрывы прогремели в Сумах и Павлограде.

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    16 апреля 2025, 13:58 • Новости дня
    Певица Ани Лорак тайно обновила украинский паспорт

    Mash: Певица Ани Лорак тайно обновила украинский паспорт

    Tекст: Вера Басилая

    Певица Ани Лорак тайно обновила украинский паспорт, выехав из России в другие страны, в документе больше не указывается отчество, что связано с изменениями в законодательстве Украины, сообщили СМИ.

    Ани Лорак на фоне слухов о получении российского гражданства недавно обновила свой украинский паспорт, что произошло в условиях конфиденциальности, передает Ura.Ru со ссылкой на Telegram-канал Mash.

    Поскольку на территории России отсутствуют украинские дипломатические представительства, Ани Лорак была вынуждена выезжать в соседние страны, такие как Грузия и Армения, для получения нового паспорта. Это позволило ей избежать лишнего внимания со стороны общественности. После получения нового документа певица направила данные в Федеральную налоговую службу России, что позволило ей продолжить концертную деятельность в стране.

    В новом украинском паспорте артистки отсутствует отчество Мирославовна. Как отмечает источник, это связано с изменениями, внесенными в законодательство Украины.

    Ранее СМИ писали, что Ани Лорак, выступающая несколько лет в России, решила получить российское гражданство, чтобы продолжить карьеру в стране.

    Лорак ранее заподозрили в оказании помощи ВСУ, но потом сняли подозрения.

    Украинское правительство приняло порядок предоставления данных о наличии у исполнителей российского гражданства.

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