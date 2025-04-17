Европа импортировала третий максимальный объем СПГ за зимний период

Tекст: Дмитрий Зубарев

Европа в период с октября 2024 года по март 2025 года импортировала 62,7 млрд куб. м сжиженного природного газа (СПГ), что стало третьим максимальным показателем для этого промежутка времени. При этом апрельский импорт также продолжает рекордные темпы, превышая показатели марта на 22% по сравнению с прошлым годом, сообщает ТАСС.

Общий уровень запасов газа в подземных хранилищах стран региона оказался на 42% ниже уровня годом ранее, что обусловило высокие темпы отбора топлива. По данным Gas Infrastructure Europe (GIE), 15 апреля закачка газа в хранилища ЕС составила 242 млн куб. м, а отбор достиг 69 млн куб. м, что на 49% больше, чем в апреле прошлого года.

Еврокомиссия требует от стран ЕС обеспечить заполнение хранилищ на 90% к 1 ноября. Это стимулирует рост цен на газ. Чистая закачка газа в текущий сезон должна составить 61 млрд куб. м, что почти на 50% выше прошлогодних показателей. Ожидается, что выполнение этих норм станет вызовом для европейских стран на фоне тепловых колебаний и высоких цен на газ.

Отопительный сезон завершился 28 марта, продлившись 151 день. За это время европейские страны отобрали из хранилищ более 74 млрд куб. м газа. Нетто-отбор составил около 69 млрд куб. м, что на 54% выше уровня годом ранее. Средняя цена закупки газа в апреле достигла 415 долларов за тыс. куб. м, что ниже мартовской отметки в 467 долларов.

Как писала газета ВЗГЛЯД, цена на газ в Европе в феврале выросла на 5%, Газпром сообщил о риске опустошения газовых хранилищ Европы, а запасы газа в европейских хранилищах впервые за три года снизились до 37%.