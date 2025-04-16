Понимая всю тяжесть демографических проблем и необходимость поддерживать экономику, какой курс мы изберем? «Многонационалию» или курс на форсированную ассимиляцию и отсечение в этом процессе чуждых нашему этно-культурному ядру элементов?10 комментариев
Белый дом заявил о способности США «манипулировать временем и пространством»
Технологии США позволяют манипулировать временем и пространством, заявил директор управления по науке и технологической политике Белого дома Майкл Крациос.
Крациос, слова которого приводятся на сайте Белого дома, заявил, что новой администрации США поставлена задача «обновить нацию». В предыдущие десятилетия прогресс в США хоть и «не прекратился, но что-то пошло не так», сказал он. По словам Крациоса, США выбрали «стагнацию», при которой регулированию и бюрократии позволили «запутать» страну.
«Но мы способны на гораздо большее. Наши технологии позволяют нам манипулировать временем и пространством. Они уничтожают расстояние, заставляют вещи расти и повышают производительность», – сказал Крациос.
Напомним, американские власти хвастались якобы неслыханным ядерным оружием, которого нет у России и Китая.