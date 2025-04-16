Понимая всю тяжесть демографических проблем и необходимость поддерживать экономику, какой курс мы изберем? «Многонационалию» или курс на форсированную ассимиляцию и отсечение в этом процессе чуждых нашему этно-культурному ядру элементов?0 комментариев
Турция оценила влияние заморозков на экспорт овощей и фруктов в Россию
Власти Турции в связи с сильными заморозками проанализировали возможное влияние на экспорт фруктов и овощей в Россию, ситуация находится под личным контролем президента Реджепа Тайипа Эрдогана.
Администрация президента Турции сообщила о проведении детального анализа влияния заморозков на экспорт овощей и фруктов в Россию. Ситуация находится под контролем президента Реджепа Тайипа Эрдогана, который поручил изучить возможные риски, ущербы и потери, связанные с ухудшением погодных условий, передает РИА «Новости».
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган отметил, что угрозы продовольственной безопасности страны нет, однако по ряду фруктов могут возникнуть сложности. В ответ на рекордные заморозки была сформирована парламентская комиссия, задачей которой является оценка ущерба и разработка рекомендаций по предотвращению значительного ущерба в будущем.
Комиссия уже начала работу по анализу ситуации, чтобы своевременно выявить риски и принять меры по предотвращению негативных последствий для экспорта. Власти Турции заверили, что будут держать общественность в курсе всех важных изменений и решений.
Напомним, в Турции зафиксированы рекордные заморозки, нанесшие значительный ущерб урожаю в 36 провинциях, с температурой до минус 15 градусов в отдельных регионах, что стало самым катастрофическим случаем с 2014 года.