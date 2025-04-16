Турция оценила влияние заморозков на экспорт овощей и фруктов в Россию

Tекст: Ольга Иванова

Администрация президента Турции сообщила о проведении детального анализа влияния заморозков на экспорт овощей и фруктов в Россию. Ситуация находится под контролем президента Реджепа Тайипа Эрдогана, который поручил изучить возможные риски, ущербы и потери, связанные с ухудшением погодных условий, передает РИА «Новости».

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган отметил, что угрозы продовольственной безопасности страны нет, однако по ряду фруктов могут возникнуть сложности. В ответ на рекордные заморозки была сформирована парламентская комиссия, задачей которой является оценка ущерба и разработка рекомендаций по предотвращению значительного ущерба в будущем.

Комиссия уже начала работу по анализу ситуации, чтобы своевременно выявить риски и принять меры по предотвращению негативных последствий для экспорта. Власти Турции заверили, что будут держать общественность в курсе всех важных изменений и решений.

Напомним, в Турции зафиксированы рекордные заморозки, нанесшие значительный ущерб урожаю в 36 провинциях, с температурой до минус 15 градусов в отдельных регионах, что стало самым катастрофическим случаем с 2014 года.



