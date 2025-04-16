Понимая всю тяжесть демографических проблем и необходимость поддерживать экономику, какой курс мы изберем? «Многонационалию» или курс на форсированную ассимиляцию и отсечение в этом процессе чуждых нашему этно-культурному ядру элементов?0 комментариев
ВС России нанесли поражение инфраструктуре военного аэродрома ВСУ
Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотниками, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС России было нанесено поражение инфраструктуре военного аэродрома ВСУ, сообщили в Минобороны.
Кроме того, удары наносились по месту сборки безэкипажных катеров, предприятию по производству боеприпасов и ремонту бронетехники ВСУ, пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований в 139 районах, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.
Средствами ПВО уничтожены 11 управляемых авиабомб JDAM, четыре снаряда американской РСЗО HIMARS, а также 223 беспилотника.
С начала спецоперации уничтожены 661 самолет, 283 вертолета, 52 089 беспилотников, 601 ЗРК, 22 859 танков и других бронемашин, 1536 боевых машин РСЗО, 23 718 орудий полевой артиллерии и минометов, 34 172 единицы спецтехники, отчитались в Минобороны.
Накануне сообщалось, что ВС России поразили аэродром ВСУ и цеха сборки РСЗО. Днем ранее ВС России также поразили военный аэродром и предприятие ВПК Украины.