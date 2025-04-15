Русские люди, тысячу лет молившиеся Христу, оказываются для многих неоязычников не просто чужими – но и врагами. Поэтому проникновение неоязычества в армию и силовые структуры – это очень тревожный процесс.4 комментария
Песков не дал комментариев по слухам о просьбе США к Ирану о передаче урана России
Российская сторона не комментирует сообщения о том, что Вашингтон якобы предложил Тегерану передать обогащенный уран Москве, сказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
«Я оставляю без комментариев этот вопрос», – заявил Песков в ответ на просьбу прокомментировать соответствующую публикацию в СМИ, передает ТАСС.
Ранее британская Guardian сообщала, что Вашингтон на переговорах с Тегераном предложил Ирану передать свои запасы высокообогащенного урана другой стране, такой, как Россия.