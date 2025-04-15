Папа Франциск одобрил причисление Антонио Гауди к лику блаженных

Антонио Гауди причислен к лику блаженных за вклад в строительство храма Святого Семейства

Tекст: Мария Иванова

Папа Римский Франциск одобрил беатификацию знаменитого испанского архитектора Антонио Гауди, сообщает ТАСС.

Беатификация, или причисление к лику блаженных, является значительным событием для католической церкви и признает «героические добродетели» Гауди. Антонио Гауди известен своими выдающимися архитектурными работами, в частности, более 40 лет он руководил строительством Искупительного храма Святого Семейства в Барселоне.

По информации портала Vatican News, Гауди превратил изначальный неоготический план церкви в уникальный проект. Его работа выразила глубокую веру архитектора, отражая влияние бенедиктинской и францисканской архитектурных традиций. Для многих верующих Гауди уже считается почитаемым представителем каталонского модернизма.

Антонио Гауди родился 25 июня 1852 года в каталонском муниципалитете Реус в Испании. Он взял на себя руководство строительством храма Святого Семейства в 1883 году, спустя год после его начала. В промежутке с 1887 по 1893 годы Гауди занимался и другими гражданскими и религиозными проектами, но затем вновь сосредоточился на храме. Архитектор погиб в 1926 году, попав под трамвай.

Процесс беатификации Гауди начался в 1998 году под руководством архиепископа Барселоны кардинала Рикардо Мария Карлеса Гордо. Впоследствии, в 2003 году, досье было представлено в Ватикан для рассмотрения.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в 2019 году городской совет Барселоны выдал разрешение на строительство собора Святого Семейства, начавшееся 137 лет назад.

В 2022 году Папу Римского Иоанна Павла I причислили к лику блаженных Римско-католической церкви.