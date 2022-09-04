Папу Римского Иоанна Павла I причислили к лику блаженных Римско-католической церкви

Папа Римский Франциск в воскресенье отслужил торжественную мессу на паперти собора Святого Петра в Ватикане, в ходе которой причислил к лику блаженных Римско-католической церкви одного из своих предшественников папу Римского Иоанна Павла I (Альбино Лучани).

Латинскую формулу, которой по традиции совершается прославление в лике блаженных, папа Римский Франциск произнес перед тысячами верующих, которые собрались на главной площади христианского мира несмотря на дождь и прохладную погоду, передает РИА «Новости». Среди них, в частности, был президент Итальянской Республики Серджо Маттарелла и Лука Дзайя, глава региона Венето, откуда был родом Альбино Лучани.

После этого под аплодисменты на алтарь был вынесен реликварий c рукописным размышлением Лучани, в то время еще даже не епископа, о вере, надежде и человеколюбии, а на Соборе святого Петра было открыто огромное изображение блаженного с неизменной улыбкой, благодаря которой он заслужил среди простых верующих прозвище «улыбающийся Папа».



Эту черту своего предшественника отметил и папа Франциск, который в своей проповеди заявил, что «улыбкой папа Лучани смог передать доброту Господа».

«Прекрасна Церковь с довольным, безмятежным и улыбающимся лицом, которая никогда не закрывает своих дверей, которая не огорчает сердца, которая не жалуется и не таит обиды, не гневается и не страдает ностальгией по прошлому», – сказал понтифик. «Помолимся ему, отцу и брату нашему, и попросим у него «улыбку души» для нас», – добавил он.

В ноябре 2017 года папа Франциск одобрил декрет Конгрегации по делам канонизации святых о признании Католической церковью чуда по заступничеству своего предшественника на Апостольском престоле Иоанна Павла I, который возглавлял Римско-католическую церковь в течение всего 33 дней – с 26 августа по 28 сентября 1978 года. Речь идет о чудесном исцелении от тяжелой болезни мозга девочки из Аргентины в 2011 году.

Беатификация является необходимым этапом для начала процесса канонизации (причисления к лику святых).