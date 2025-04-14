В Госдуме назвали требования для получения пенсии в 2025 году

Депутат Чаплин: Для пенсии в 2025 году потребуется 15 лет стажа

Tекст: Елизавета Шишкова

Для назначения пенсии в 2025 году необходимо иметь не менее пятнадцати лет страхового стажа и накопить минимум тридцать пенсионных баллов. Эти условия обязательны для тех, кто планирует выйти на пенсию в указанный период, передает «Российская газета».

Депутат отметил, что размер страховой пенсии зависит от накопленных пенсионных баллов, отражающих трудовой вклад гражданина. Чаплин пояснил, что рассчитать будущую пенсию можно, зная количество индивидуальных пенсионных коэффициентов, стоимость одного ИПК на момент выхода на пенсию и размер фиксированной выплаты. Эти данные можно найти в личном кабинете на сайте Социального фонда России или на портале Госуслуг.

Депутат также обратил внимание на необходимость подтверждения трудового стажа. В случае потери документов рекомендуется использовать трудовые договоры, справки о доходах, налоговые декларации и банковские выписки. Если восстановить документы невозможно, можно привлечь свидетелей, осведомленных о трудоустройстве.

Чаплин подчеркнул важность заблаговременного формирования будущей пенсии. Чем больше стаж и количество баллов, тем выше пенсионные выплаты. Он призвал работать официально и следить за состоянием лицевого счета в СФР. Также депутат упомянул о планируемой индексации пенсий в 2026 году, которая будет состоять из двух этапов: в феврале и апреле. Предварительно индексацию планируют на уровне 4% и 2,3% соответственно.

Как писала газета ВЗГЛЯД, с 2026 года пенсии в России будут индексироваться дважды в год – в феврале и апреле, в зависимости от инфляции и доходов Социального фонда.