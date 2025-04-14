Участник программы «Время героев» Балашов стал замгубернатора Липецкой области

Кавалер ордена Мужества и участник программы «Время героев» Роман Балашов назначен заместителем губернатора Липецкой области, сообщается на сайте «Время героев».

Балашов будет отвечать за молодежную политику, спорт и мобилизационную подготовку. Программа «Время героев» предоставила Балашову возможность работать с ведущими экспертами для развития социально ориентированных проектов.

В рамках программы «Время героев» Балашов работал под руководством губернатора Липецкой области Игоря Артамонова. Балашов отметил, что гордится возможностью развивать родной регион и продолжать работать в интересах его жителей, особенно в сфере развития спорта, патриотического воспитания молодежи и адаптации участников СВО. Губернатор Артамонов высоко оценил лидерские качества Балашова, его опыт в боевых действиях и крепкие нравственные принципы.

Игорь Артамонов подчеркнул, что в ходе стажировки Балашов проявил себя как человек с офицерским характером, стремящийся служить Родине. Губернатор выразил уверенность, что на новой должности Балашов проявит себя достойно, внося значимый вклад в развитие молодежной политики и поддержку ветеранов и их семей.

Роман Балашов родился в Липецке в 1989 году и окончил Воронежское высшее военное авиационное инженерное училище в 2011 году. Его военная карьера отмечена мужеством и наградами, включая медаль «За отвагу».

Ранее участник программы «Время героев» Олег Лымар стал советником губернатора Севастополя.

Кавалер трех орденов Мужества Виктор Квасов был назначен заместителем директора департамента по физической культуре, спорту и дополнительному образованию Тюменской области.