Участник программы «Время героев» Олег Лымар стал советником губернатора Севастополя

В России стали массово закрываться китайские автосалоны

В России за 2025 год закрылось 210 китайских автосалонов

Tекст: Алексей Дегтярев

В январе-марте 2025 года в России закрылось более 210 китайских автосалонов, это значительно больше, чем в предыдущие годы, передает ТАСС со ссылкой на исследование.

За весь 2023 год закрылись 187 китайских шоурумов, а в первом квартале 2024 года – 67.

Наибольшие потери понесла марка Bestune с 26 закрытиями. За ней следуют Kaiyi и DFM с 20 и 16 закрытиями соответственно. Впервые в топ-10 брендов по числу закрытий вошли Geely, Jaecoo, Jetour и LiAuto.

Если тенденция продолжится, то к концу года может быть достигнут рекорд по количеству закрытий шоурумов, а общий объем автодилерских центров упадет ниже четырех тысяч.

Несмотря на негативные тенденции, Chery сохранила лидерство с 206 локациями, за ней идут Geely с 199 и Changan с 200 шоурумами. Сеть Jetour сократилась на 6%, Exeed и JAC потеряли по 2% своих салонов. Стабильно работают GAC с 94 салонами и Haval, который увеличил количество салонов с 75 до 80. Компания KGM открыла 24 салона.

Директор департамента продаж «Газпромбанк автолизинг» Николай Фомин отметил, что из 274 общих закрытий на рынке, 213 приходится на китайские салоны. Всего за первый квартал открылись лишь 124 китайских автосалона, что вдвое меньше, чем за аналогичный период 2024 года.

Газета ВЗГЛЯД писала о том, что 2025 год станет одним из самых худших за всю историю современного российского авторынка.