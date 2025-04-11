В условиях эскалации напряженности между великими державами центральноазиатские государства пытаются расширять разнообразие своей внешней политики за счет взаимодействия с «невеликими» центрами мировой политики.0 комментариев
Участник программы «Время героев» Олег Лымар стал советником губернатора Севастополя
Кавалер ордена Мужества, участник программы «Время героев» Олег Лымар будет консультировать губернатора Севастополя по вопросам поддержки участников специальной военной операции.
На сайте программы указано, что обладатель ордена Мужества был назначен советником губернатора Севастополя Михаила Развожаева.
Лымар займется реализацией специальных проектов, направленных на поддержку участников спецоперации и их семей.
В мае прошлого года Лымар стал одним из 83 участников президентской программы «Время героев», запущенной Владимиром Путиным и реализуемой Высшей школой государственного управления Президентской академии.
Лымар подчеркнул, что программа позволяет участвовать в проектах на всех уровнях, обеспечивая богатый опыт и возможность обмена практиками.
Губернатор Михаил Развожаев отметил, что старался помочь Лымару увидеть работу исполнительной власти изнутри, оценить ее механизмы и нюансы. Он выразил уверенность, что этот опыт, в сочетании с личными качествами Лымара, поможет ему в новой роли.
Олег Анатольевич Лымар родился в 1987 году. В 2023 году он был награжден орденом Мужества и медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени с мечами за выполнение боевых задач в зоне СВО.