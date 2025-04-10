Участник программы «Время героев» Квасов стал замдиректора департамента по спорту Тюменской области

Tекст: Елизавета Шишкова

Кавалер трех орденов Мужества Виктор Квасов был назначен на должность заместителя директора департамента по физической культуре, спорту и дополнительному образованию Тюменской области. Квасов, участник программы «Время героев», созданной по инициативе Президента России Владимира Путина, ранее участвовал в специальной военной операции и получил за это три ордена Мужества. Об этом сообщает сайт программы.

Комментируя свое назначение, Квасов подчеркнул, что программа открывает новые профессиональные возможности для участников СВО. Он рассказал, что в его становлении значительную роль сыграл губернатор Тюменской области Александр Моор, который помог сформировать план развития в ключевых для региона направлениях, таких как физическая культура и дополнительное образование.

Губернатор Моор выразил уверенность в способностях Квасова, отметив его преданность Родине и готовность рисковать жизнью. Он подчеркнул важность вовлечения ветеранов в общественную жизнь региона и заявил о своей готовности поддержать Квасова в его новой роли. Моор также отметил, что такие люди, как Квасов, являются примером для молодежи и важными фигурами в воспитании патриотизма.

Виктор Квасов родился в Казахстане в 1996 году и окончил Краснодарское высшее военное авиационное училище летчиков в 2019 году.

Напомним, ранее в рамках программы «Время героев» было сделано несколько значимых назначений, включая позиции полномочного представителя президента в Уральском федеральном округе и других ключевых ролей.