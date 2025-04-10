В худшем сценарии европейский раскол может привести к войне в Восточной Европе. Предвосхищая вероятные события, Будапешт и Белград предпринимают усилия для укрепления оборонительного альянса вне рамок ЕС и НАТО. К этому процессу со временем могут присоединиться и Словакия, и Австрия.0 комментариев
Участник программы «Время героев» Квасов стал замдиректора департамента по спорту Тюменской области
Кавалер трех орденов Мужества и участник программы «Время героев» Виктор Квасов назначен заместителем директора департамента по физической культуре, спорту и дополнительному образованию Тюменской области.
Кавалер трех орденов Мужества Виктор Квасов был назначен на должность заместителя директора департамента по физической культуре, спорту и дополнительному образованию Тюменской области. Квасов, участник программы «Время героев», созданной по инициативе Президента России Владимира Путина, ранее участвовал в специальной военной операции и получил за это три ордена Мужества. Об этом сообщает сайт программы.
Комментируя свое назначение, Квасов подчеркнул, что программа открывает новые профессиональные возможности для участников СВО. Он рассказал, что в его становлении значительную роль сыграл губернатор Тюменской области Александр Моор, который помог сформировать план развития в ключевых для региона направлениях, таких как физическая культура и дополнительное образование.
Губернатор Моор выразил уверенность в способностях Квасова, отметив его преданность Родине и готовность рисковать жизнью. Он подчеркнул важность вовлечения ветеранов в общественную жизнь региона и заявил о своей готовности поддержать Квасова в его новой роли. Моор также отметил, что такие люди, как Квасов, являются примером для молодежи и важными фигурами в воспитании патриотизма.
Виктор Квасов родился в Казахстане в 1996 году и окончил Краснодарское высшее военное авиационное училище летчиков в 2019 году.
Напомним, ранее в рамках программы «Время героев» было сделано несколько значимых назначений, включая позиции полномочного представителя президента в Уральском федеральном округе и других ключевых ролей.