В РСПП обсудили тренды развития медиаиндустрии России

Tекст: Александра Юдина

Основное внимание было уделено тенденциям рынка интернет-рекламы и медиапотребления, использованию государственного языка в рекламе и добросовестной конкуренции в соцсетях.

Президент РСПП Александр Шохин подчеркнул значимость медиаиндустрии, отметив ее динамизм и влияние на все отрасли экономики.

«Медиаиндустрия, и в особенности ее цифровая часть, очень динамично меняется. Это направление затрагивает абсолютно все индустрии и рынки, важно и значимо для всех организаций – членов РСПП», – заявил он.

Сопредседатель Комиссии Владимир Герасимов отметил расширение повестки комиссии и необходимость учитывать разнообразие интересов участников отрасли.

Алексей Гореславский добавил, что рынок интернет-рекламы активно меняется под влиянием технологий и геополитики, и предложил создать рабочую группу для анализа лучших практик в этой сфере.

Вице-президент Ассоциации коммуникационных агентств России (АКАР) Сергей Веселов представил данные по охвату и потреблению цифрового контента в России. Он отметил, что 102 млн человек ежедневно заходят в интернет, проводя в сети в среднем 4 часа 30 минут.

Растущее влияние маркетплейсов и усиление государственного регулирования в секторе также стали важными темами обсуждения.

Заместитель генерального директора по стратегическому развитию ООО «МАЕР ГРУПП» Алексей Ляскало рассказал о разработке Стандарта рекламы с традиционно-ценностным содержанием. Он отметил, что рекламодатели, использующие стандарт, могут рассчитывать на признание и поддержку со стороны бизнес-сообщества.

Андрей Воронков из ИРИ сообщил о значительном охвате социальной рекламы, размещаемой на крупнейших площадках Рунета, подчеркнув ее значимость для продвижения социальных инициатив.