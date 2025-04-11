Названа вероятная причина падения вертолета в реку Гудзон около Нью-Йорка

AP: В США вертолет рухнул в Гудзон из-за повреждения хвостовой балки несущим винтом

Tекст: Мария Иванова

Как передает Associated Press, крушение вертолета у Джерси-Сити произошло в результате предполагаемого повреждения хвостовой балки несущим винтом. Об этом заявил юрист и бывший пилот вертолета Джастин Грин.

«Возможно, несущий винт вертолета задел хвостовую балку, разломив ее и приведя к свободному падению кабины», – заметил он.

По мнению Грина, после этого инцидента вертолет начал падать, и никаких мер уже нельзя было предпринять для предотвращения катастрофы, передает РИА «Новости».

Вертолет упал в реку Гудзон в четверг, перевозя пилота, двух взрослых и троих детей. Все шесть человек на борту погибли. Вертолет принадлежал туристической компании и вылетел из Манхэттена за 20 минут до трагедии.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в Нью-Йорке потерпел крушение вертолет с шестью пассажирами, включая детей.

Президент Трамп назвал крушение вертолета кошмарным и пообещал в ближайшее время представить предварительные выводы о причинах трагедии.

Как сообщалось, в результате крушения на реке Гудзон в Нью-Йорке погибли Агустин Эскобар, возглавлявший подразделение Siemens в Испании, и его семья.