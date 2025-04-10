ВСУ за сутки потеряли более 1375 военнослужащих и значительное количество техники

Tекст: Мария Иванова

Подразделения группировки «Север» на Белгородском направлении нанесли поражение формированиям механизированной, десантно-штурмовой бригад, бригады береговой обороны ВСУ и двух бригад теробороны около Проходов, и Краснополья, Угроедов и Миропольского Сумской области, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

Потери противника при этом составили до 105 военнослужащих, бронемашина и два орудия полевой артиллерии.

В то же время подразделения группировки«Запад» улучшили положение по переднему краю, нанеся поражение живой силе и технике двух механизированных бригад ВСУ и двух бригад теробороны возле Макеевки Луганской народной республики (ЛНР), Двуречанского Харьковской области, Ямполя и Кировска Донецкой народной республики (ДНР).

При этом ВСУ потеряли более 250 военнослужащих и артиллерийское орудие, уничтожен склад с боеприпасами.

Параллельно подразделения Южной группировки улучшили тактическое положение, нанеся поражение формированиям двух механизированных, аэромобильной бригад ВСУ и бригады теробороны в районах Зари, Клебан-Быка, Григоровки и Тарасовки ДНР.

Противник потерял до 330 военнослужащих, три бронемашины, три орудия полевой артиллерии и станцию РЭБ. Уничтожен полевой склад с боеприпасами, отчитались в Минобороны.

Между тем подразделения группировки «Центр» заняли более выгодные рубежи и позиции, нанеся поражение живой силе и технике трех механизированных, штурмовой бригад ВСУ, бригады морской пехоты и бригады теробороны рядом с Котлино, Удачным, Елизаветовой, Петровским, Котляровкой, Новосергеевкой и Богдановкой ДНР.

Потери украинских вооруженных формирований при этом составили до 430 военнослужащих, пять бронемашин и два артиллерийских орудия.

Подразделения группировки «Восток» продолжили продвижение вглубь обороны противника, нанеся поражение живой силе и технике двух механизированных, десантно-штурмовой бригад ВСУ и бригады теробороны у Поддубного, Богатыря, Шевченко и Отрадного ДНР.

Потери противника составили до 170 военнослужащих, бронемашина и два орудия полевой артиллерии, в том числе французская 155 мм самоходная артиллерийская установка Caesar.

А подразделения группировки «Днепр» заняли более выгодные рубежи и позиции, нанеся поражение формированиям двух бригад береговой обороны ВСУ и бригады теробороны поблизости от Новопавловки, Благовещенского и Каменского Запорожской области.

Уничтожены до 90 военнослужащих, три бронемашины, артиллерийское орудие, две станции РЭБ и склад боеприпасов, подытожили в оборонном ведомстве.

Как писала газета ВЗГЛЯД, российские войска в четверг освободили Журавку в Сумской области, а оперативно-тактическая авиация, ударные беспилотники, ракетные войска и артиллерия группировок войск ВС России нанесли поражение объектам инфраструктуры военного аэродрома.