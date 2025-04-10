В худшем сценарии европейский раскол может привести к войне в Восточной Европе. Предвосхищая вероятные события, Будапешт и Белград предпринимают усилия для укрепления оборонительного альянса вне рамок ЕС и НАТО. К этому процессу со временем могут присоединиться и Словакия, и Австрия.0 комментариев
Сотрудник Московского зоопарка погиб от укуса ядовитой змеи
В Московском зоопарке проводится служебное расследование из-за гибели сотрудника после укуса ядовитой змеи.
Как сообщили в пресс-службе зоопарка, во время кормления ядовитой африканской змеи произошла нештатная ситуация, в результате которой сотрудник зоопарка был укушен, передает ТАСС.
В зоопарке пообещали оказать родным погибшего необходимую поддержку. В настоящее время выясняются все обстоятельства произошедшего.
В 2023 году сотрудник зоопарка в Андижанской области на востоке Узбекистана погиб после нападения медведя.