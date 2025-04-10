В худшем сценарии европейский раскол может привести к войне в Восточной Европе. Предвосхищая вероятные события, Будапешт и Белград предпринимают усилия для укрепления оборонительного альянса вне рамок ЕС и НАТО. К этому процессу со временем могут присоединиться и Словакия, и Австрия.0 комментариев
Консультации России и США в Стамбуле прервали на обед
Консультации делегаций России и США в Стамбуле, которые могут продлиться от четырех до пяти часов, прервались на обед после двухчасовой дискуссии.
По словам информированного источника, спустя два часа после начала переговоров, значительная часть обсуждений уже завершена, но полная их длительность может достигнуть пяти часов, передает ТАСС.
Источник подчеркнул, что переговоры продвигаются, и участники продолжают обсуждать важные вопросы. Тем не менее, точные темы консультаций не были раскрыты.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг в Стамбуле начался второй раунд консультаций между делегациями России и США, который пройдет в закрытом формате в здании генконсульства РФ и продлится несколько часов.
Российская делегация прибыла на переговоры с позитивным настроем.