Мария Захарова связала противоречия в заявлениях Макрона с перепадами атмосферного давления

Tекст: Денис Тельманов

Официальный представитель МИД России Мария Захарова, как передает ТАСС, прокомментировала противоречивые заявления президента Франции Эмманюэля Макрона.

Она выразила мнение, что такие колебания могут быть связаны с изменением атмосферного давления и другими природными явлениями, влияющими на настроение французского лидера.

Захарова напомнила, что сначала Макрон настаивал на ведении переговоров с Россией от лица Европы, но затем заявил о защите Европы от России с помощью французского ядерного оружия.



«Мне кажется, заявления Макрона зависят либо от атмосферного давления, может быть, от явлений природы – не знаю. Может быть, ему что-то портит настроение», – добавила дипломат в интервью «Москва-24».

Мария Захарова также подчеркнула, что, до того как Макрон предложил использовать ядерное оружие в защите европейских стран, он выразил желание участвовать в переговорах с Россией. Затем французский президент начал риторику о победе и угрозах, что, по мнению Захаровой, противоречит его предыдущим заявлениям.

На фоне текущих событий в марте Макрон заявил об обсуждении с союзниками возможности распространения французских ядерных сил на страны Евросоюза, заявив, что Россия представляет угрозу для Франции и Европы в целом.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Франция и Британия обсуждают возможность военной интервенции в Одессу с целью размещения многонационального миротворческого контингента в черноморских портах Украины. Французский посол был вызван в российский МИД после инцидента, когда российская сотрудница министерства была задержана в аэропорту Франции и провела сутки в пограничной зоне. Антироссийская политика Евросоюза обошлась гражданам стран ЕС более чем в 1,3 трлн евро, и если она продолжится, то через 10-20 лет европейцы могут стать голодающими беженцами.

