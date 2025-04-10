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Захарова объяснила заявления Макрона перепадами атмосферного давления
Мария Захарова связала противоречия в заявлениях Макрона с перепадами атмосферного давления
Мария Захарова в шутку предположила, что противоречивые заявления Эмманюэля Макрона о диалоге с Россией и ядерной защите Европы могут быть вызваны изменением атмосферного давления – других объяснений смены позиции франзцуского президента дипломат не нашла.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова, как передает ТАСС, прокомментировала противоречивые заявления президента Франции Эмманюэля Макрона.
Она выразила мнение, что такие колебания могут быть связаны с изменением атмосферного давления и другими природными явлениями, влияющими на настроение французского лидера.
Захарова напомнила, что сначала Макрон настаивал на ведении переговоров с Россией от лица Европы, но затем заявил о защите Европы от России с помощью французского ядерного оружия.
«Мне кажется, заявления Макрона зависят либо от атмосферного давления, может быть, от явлений природы – не знаю. Может быть, ему что-то портит настроение», – добавила дипломат в интервью «Москва-24».
Мария Захарова также подчеркнула, что, до того как Макрон предложил использовать ядерное оружие в защите европейских стран, он выразил желание участвовать в переговорах с Россией. Затем французский президент начал риторику о победе и угрозах, что, по мнению Захаровой, противоречит его предыдущим заявлениям.
На фоне текущих событий в марте Макрон заявил об обсуждении с союзниками возможности распространения французских ядерных сил на страны Евросоюза, заявив, что Россия представляет угрозу для Франции и Европы в целом.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Франция и Британия обсуждают возможность военной интервенции в Одессу с целью размещения многонационального миротворческого контингента в черноморских портах Украины. Французский посол был вызван в российский МИД после инцидента, когда российская сотрудница министерства была задержана в аэропорту Франции и провела сутки в пограничной зоне. Антироссийская политика Евросоюза обошлась гражданам стран ЕС более чем в 1,3 трлн евро, и если она продолжится, то через 10-20 лет европейцы могут стать голодающими беженцами.