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Умер бывший президент IHF Эрвин Ланц
Скончался бывший президент Международной федерации гандбола Эрвин Ланц
На 95-м году жизни ушел из жизни бывший президент Международной федерации гандбола Эрвин Ланц, который руководил организацией с 1984 по 2000 год.
Эрвин Ланц, бывший президент Международной федерации гандбола (IHF), скончался в возрасте 94 лет, передает ТАСС. Ланц возглавлял IHF с 1984 по 2000 год и был почетным президентом организации. Он также занимал пост президента Австрийской федерации гандбола с 1977 по 1995 год.
Президент IHF Хассан Мустафа выразил глубокую скорбь по поводу утраты и отметил, что при Ланце гандбол достиг новой высоты. «Будучи президентом, он неустанно выступал в защиту гандбола, работая над тем, чтобы сделать этот вид спорта более известным и популярным», – сказал Мустафа.
Эрвин Ланц не только внес значительный вклад в развитие гандбола, но и был активным политиком. Он был членом городского совета Вены, занимал посты министра транспорта, внутренних дел и иностранных дел Австрии.
Как писала газета ВЗГЛЯД, у Федерации гандбола России отозвали приглашение на конгресс IHF, также Европейская федерация гандбола перенесла из России женский чемпионат Европы 2026 года, а трехкратная чемпионка России по гандболу Татьяна Дивак погибла при падении из окна.