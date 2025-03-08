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РПЛ осудила поведение фанатов «Факела» в адрес Вендела
Российская премьер-лига осудила расистское поведение фанатов «Факела» в адрес Вендела
Российская премьер-лига (РПЛ) осудила дискриминационное поведение болельщиков «Факела» по отношению к бразильскому футболисту «Зенита» Венделу, проявленное во время матча 8 марта.
(РПЛ осудила дискриминационное поведение болельщиков воронежского «Факела» в отношении игрока петербургского «Зенита» Вендела, сообщает ТАСС.
В ходе матча «Зенит» победил «Факел» со счетом 2:0, однако встреча была омрачена инцидентом на 72-й минуте, когда Вендел был удален с поля за нецензурный жест в адрес воронежских фанатов.
Главный тренер «Зенита» Сергей Семак заявил, что один из игроков «Факела» изображал обезьяну на поле, провоцируя Вендела, и обвинил болельщиков в расистском поведении. «Мне как человеку очень неприятно такое поведение», – отметил Семак. Он также выразил недовольство тем, что действия провокатора остались безнаказанными.
В рапорт делегата матча была внесена информация о дискриминационных действиях фанатов, что позволит рассмотреть инцидент на заседании контрольно-дисциплинарного комитета РФС.
Между тем в «Факеле» отрицают обвинения в провокационном поведении болельщиков, заявляя, что их реакция была вызвана спортивной борьбой и разочарованием от поражения.
Вендел, выступающий за «Зенит» с 2020 года, уже завоевал несколько титулов с клубом. В январе стало известно о его переходе в «Ботафого», который состоится летом. В текущем сезоне РПЛ бразилец забил один мяч и отдал восемь результативных передач.