Игрока «Зенита» Вендела удалили за нецензурный жест

Вендел из «Зенита» получил красную карточку за жест в адрес фанатов «Факела»

Tекст: Дмитрий Зубарев

Бразильский полузащитник команды «Зенит» из Петербурга Вендел был удален с поля во время матча против воронежского «Факела». Как сообщает ТАСС, инцидент произошел на 75-й минуте игры из-за нецензурного жеста, адресованного болельщикам соперников. Матч, который прошел в Воронеже, завершился со счетом 2:0 в пользу «Зенита».

Вендел, которому 27 лет, пополнил состав «Зенита» в 2020 году и с тех пор стремительно завоевал различные титулы, став четырехкратным чемпионом России. Недавно он продлил контракт с клубом до конца сезона 2027/28. Однако уже в январе было объявлено, что летом он перейдет в бразильский «Ботафого». В текущем сезоне Вендел провел 16 матчей в Российской премьер-лиге, забив один мяч и сделав восемь голевых передач.

Матч против «Факела» стал для «Зенита» победой, которая прервала серию из трех игр без побед в РПЛ. В матче также дебютировал бразильский полузащитник Луис Энрике, проведший на поле 85 минут. Обе команды завершили игру вдесятером: на 37-й минуте красную карточку за грубый фол получил игрок «Факела» Вячеслав Якимов.

Следующий матч «Зенита» пройдет 16 марта в Москве против «Спартака», и Вендел пропустит его из-за дисквалификации. До этого команда сыграет 12 марта в Ростове-на-Дону против «Ростова» в рамках первого матча полуфинала «пути РПЛ» Фонбет – Кубка России.

Бразильский полузащитник команды «Зенит» из Петербурга Вендел был удален с поля во время матча против воронежского «Факела». Как сообщает ТАСС, инцидент произошел на 75-й минуте игры из-за нецензурного жеста, адресованного болельщикам соперников. Матч, который прошел в Воронеже, завершился со счетом 2:0 в пользу «Зенита».

Вендел, которому 27 лет, пополнил состав «Зенита» в 2020 году и с тех пор стремительно завоевал различные титулы, став четырехкратным чемпионом России. Недавно он продлил контракт с клубом до конца сезона 2027/28. Однако уже в январе было объявлено, что летом он перейдет в бразильский «Ботафого». В текущем сезоне Вендел провел 16 матчей в Российской премьер-лиге, забив один мяч и сделав восемь голевых передач.

Матч против «Факела» стал для «Зенита» победой, которая прервала серию из трех игр без побед в РПЛ. В матче также дебютировал бразильский полузащитник Луис Энрике, проведший на поле 85 минут. Обе команды завершили игру вдесятером: на 37-й минуте красную карточку за грубый фол получил игрок «Факела» Вячеслав Якимов.

Следующий матч «Зенита» пройдет 16 марта в Москве против «Спартака», и Вендел пропустит его из-за дисквалификации. До этого команда сыграет 12 марта в Ростове-на-Дону против «Ростова» в рамках первого матча полуфинала «пути РПЛ» Фонбет – Кубка России.