Пожар охватил 1 тыс. кв. метров на горе Машук в Пятигорске

В Пятигорске на горе Машук возник пожар, охвативший 1 тыс. кв. метров сухостоя

Tекст: Мария Иванова

Согласно сообщению пресс-службы регионального главка МЧС, в Пятигорске на горе Машук загорелась сухая растительность на площади 1 тыс. кв. метров, передает ТАСС.

В огне оказался участок сухостоя, однако, как отмечается, пожарные оперативно справились с ситуацией, и огонь удалось локализовать. В данный момент ведутся работы по полной ликвидации пожара и предотвращению его повторного возгорания.

Власти призывают жителей и гостей города соблюдать осторожность и не провоцировать опасные ситуации, особенно в засушливый период. Возможные причины возгорания пока не уточняются, но в регионе установилась сухая и жаркая погода, которая способствует быстрому распространению огня.

Ранее в марте в Приморском крае из-за несанкционированного пала сухой травы огонь распространился и уничтожил 18 зданий в поселках.

Регионам Центрального федерального округа Рослесхоз рекомендовал быть готовыми к лесным пожарам уже к середине марта из-за аномально теплой зимы.