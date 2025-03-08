Если у нас больше не будет совершенно диких по своей папуасскости словесных конструкций вроде «Урюпинск-сити» или «Землегорск-вэлли», не проиграет ни один человек. Даже те, кто это придумывает. Ну, или генерит.0 комментариев
NYT: Трамп преподнес России подарок, отвернувшись от Европы
Президент США преподнес подарок Москве, отстранившись от Европы, что вызвало шок в Европейском союзе из-за необходимости перевооружения, сообщила The New York Times.
Газета пишет, что на протяжении десятилетий Советский Союз «пытался отделить» США от Европы, таким образом, отстранившись от ЕС, президент США за несколько недель преподнес Москве подарок, передает РИА «Новости»,
В публикации отмечается, что политики в Европе находятся в шоке, поскольку континент оказался перед колоссальной задачей по перевооружению.
Ранее американский лидер заявил, что Вашингтону сложнее работать с Украиной, чем с Россией, и Соединенные Штаты могут полностью прекратить поддержку Киева, если не увидят его заинтересованности в прекращении конфликта.
Газета ВЗГЛЯД объясняла, почему поддержка Украины ведет Европу к самоубийству.