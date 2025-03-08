Tекст: Вера Басилая

Газета пишет, что на протяжении десятилетий Советский Союз «пытался отделить» США от Европы, таким образом, отстранившись от ЕС, президент США за несколько недель преподнес Москве подарок, передает РИА «Новости»,

В публикации отмечается, что политики в Европе находятся в шоке, поскольку континент оказался перед колоссальной задачей по перевооружению.

Ранее американский лидер заявил, что Вашингтону сложнее работать с Украиной, чем с Россией, и Соединенные Штаты могут полностью прекратить поддержку Киева, если не увидят его заинтересованности в прекращении конфликта.

Газета ВЗГЛЯД объясняла, почему поддержка Украины ведет Европу к самоубийству.