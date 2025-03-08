Наши соседи слева по карте в истерике опять требуют себе ядерное оружие. Посмотрите в пустые глаза какой-нибудь Каи Каллас или фон дер Ляйен и представьте себе ядерные заряды в их руках. Вот где ужас.28 комментариев
Блогер Митрошина доставлена на допрос к следователям в Москве
Блогер Александра Митрошина находится в следственном управлении по Южному административному округу Москвы, где в отношении нее проводят следственные действия, сообщили в ГСУ СКР по Москве.
Блогер Александра Митрошина была доставлена в Следственное управление Южного административного округа Москвы для проведения следственных действий, сообщает ТАСС.
Сообщается, что она задержана в порядке статьи 91 Уголовно-процессуального кодекса России, что подразумевает временное задержание.
Ранее блогера Александру Митрошину задержали в аэропорту Сочи, так как она скрывалась от следствия и была объявлена в розыск.
Митрошина накопила долг перед Федеральной налоговой службой за период с 2019 по 2021 год в размере более 214 млн рублей, включая налоги и штрафы.
Ее подозревают в легализации денежных средств в особо крупном размере, и в связи с этим открыто уголовное дело.