ВС России поразили питающий ВПК Украины объект энергетики

Tекст: Мария Иванова

Кроме того удары наносились по инфраструктуре военных аэродромов, цехам производства, складам хранения и пунктам управления БПЛА, а также скоплениям живой силы и техники вооруженных формирований ВСУ в 148 районах, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

Средствами ПВО сбиты пять управляемых авиационных бомб JDAM, американский снаряд РСЗО HIMARS, а также 178 беспилотников.

С начала спецоперации уничтожены 656 самолетов, 283 вертолета, 45649 беспилотников, 600 ЗРК, 22083 танка и других бронемашин, 1523 боевые машины РСЗО, 22348 орудий полевой артиллерии и минометов, 32595 единиц спецтехники, отчитались в Минобороны.

В субботу сообщалось, что в Николаеве на фоне воздушной тревоги прогремел взрыв. А в ночь на 8 марта в Одессе были повреждены объекты критической инфраструктуры.