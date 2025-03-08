Наши соседи слева по карте в истерике опять требуют себе ядерное оружие. Посмотрите в пустые глаза какой-нибудь Каи Каллас или фон дер Ляйен и представьте себе ядерные заряды в их руках. Вот где ужас.28 комментариев
ВС России поразили питающий ВПК Украины объект энергетики
Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотниками, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС России было нанесено поражение объекту энергетики, обеспечивающему работу предприятий ВПК Украины, сообщили в Минобороны.
Кроме того удары наносились по инфраструктуре военных аэродромов, цехам производства, складам хранения и пунктам управления БПЛА, а также скоплениям живой силы и техники вооруженных формирований ВСУ в 148 районах, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.
Средствами ПВО сбиты пять управляемых авиационных бомб JDAM, американский снаряд РСЗО HIMARS, а также 178 беспилотников.
С начала спецоперации уничтожены 656 самолетов, 283 вертолета, 45649 беспилотников, 600 ЗРК, 22083 танка и других бронемашин, 1523 боевые машины РСЗО, 22348 орудий полевой артиллерии и минометов, 32595 единиц спецтехники, отчитались в Минобороны.
В субботу сообщалось, что в Николаеве на фоне воздушной тревоги прогремел взрыв. А в ночь на 8 марта в Одессе были повреждены объекты критической инфраструктуры.