Выпускницы «Лидеров России» рассказали, как конкурс помогает добиться успеха

Выпускницы «Лидеров России» заняли высокие должности в различных сферах

Tекст: Александра Юдина

В Международный женский день выпускницы конкурса «Лидеры России» поделились своим опытом, рассказали, как участие в проекте оказало значительное влияние на их карьерный рост.

Победительницы и финалистки конкурса получили высокие назначения в различных регионах России. Так, Алена Беликова стала заместителем губернатора Ростовской области и министром транспорта, а Патимат Омарова заняла должность замминистра образования Камчатского края.

Кристина Кожокарь, финалистка четвертого сезона, отметила, что руководящие позиции требуют постоянного совершенствования навыков коммуникации и управления. Она возглавила терапевтическую службу в Новоуренгойской больнице, а также организовала окружное отделение Российского кардиологического общества.

По мнению Кожокарь, в России более 40% руководящих должностей занимают женщины, они особенно преуспевают в здравоохранении и образовании благодаря способности к эмпатии и умению мотивировать.

Ольга Лаврентьева, победительница пятого сезона, была назначена операционным директором сети ИТ-колледжей в Чувашии. Лаврентьева подчеркнула, что управление требует решения сложных задач, независимо от гендера. Она считает, что ей помогают справляться с трудностями две ключевые черты – эмпатия и прямолинейность.

Екатерина Лысенко после прохождения конкурса стала помощником уполномоченного по правам человека в Московской области и организовала несколько образовательных проектов. Она отметила, что участие в конкурсе «Лидеры России» дало ей уверенность в своих возможностях и желание приносить пользу обществу. Лысенко подчеркивает значимость образования как фундамента жизни.

Суперфиналистка Ольга Петровская работает над цифровыми решениями в образовательной сфере в Новосибирске. Она уверена, что женщины-управленцы обладают уникальными качествами, такими как гибкость мышления и высокий эмоциональный интеллект, которые помогают адаптироваться к изменениям и находить нестандартные решения.