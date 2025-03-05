Кремль назвал Минск лучшим местом для переговоров по Украине

Песков назвал Минск идеальным местом для переговоров Путина, Трампа и Зеленского

Tекст: Вера Басилая

Песков заявил, что хотя переговоры о встрече лидеров России, США и Украины в Минске пока не начаты, Москва считает столицу Белоруссии идеальным местом для таких переговоров, передает ТАСС.

Он подчеркнул, что Минск является главным союзником России, что делает его подходящей локацией для обсуждения важных международных вопросов.

Песков отметил, что вопрос о проведении переговоров в Минске пока не поднимался и не обсуждался.

Также представитель Кремля сообщил, что Владимир Путин готов обсудить с Александром Лукашенко сотрудничество с Белоруссией в области редкоземельных металлов. Пока конкретных планов на этот счет нет, но в случае возникновения потребности в обсуждении, президент России готов к диалогу.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко предложил Владимиру Путину, Дональду Трампу и Владимиру Зеленскому встретиться в Белоруссии для проведения переговоров.

Песков сообщал во вторник, что Путин и Лукашенко регулярно поднимают тему Украины на своих встречах и в телефонных разговорах.