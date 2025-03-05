Основываясь на ложных националистических доктринах и личных интересах, украинские президенты отказывались признать реальность, что столь разные земли и люди с диаметрально противоположными взглядами на историю и нравственные ценности не могут сосуществовать в рамках жестко унитарного государства. Во многом из-за этого Украина оказалась в том состоянии, в котором она сейчас находится.0 комментариев
Стало известно о крупном долге актера Бурунова перед налоговой службой
СМИ: Актер Сергей Бурунов задолжал ФНС более 10 млн рублей, ему грозит блокировка счетов
Звезда сериала «Полицейский с Рублевки» и фильма «Последний богатырь» российский актер Сергей Бурунов задолжал ФНС более 10 млн рублей, ему грозит блокировка счетов.
Сергей Бурунов, известный по ролям в популярных сериалах и фильмах, задолжал Федеральной налоговой службе более 10 млн рублей. Ведомство предупредило актера о возможной блокировке его банковских счетов, передает Ura.Ru.
Бурунов ведет свою профессиональную деятельность через индивидуальное предпринимательство, через которое получает гонорары за свои работы в киноиндустрии. В собственности актера числится автомобиль BMW X5, на котором зарегистрировано девять неоплаченных штрафов за превышение скорости на общую сумму 9 тыс. рублей.
Если задолженность не будет погашена, актер может столкнуться с дополнительными санкциями, включая запрет на выезд за границу.
ВЦИОМ представил народный рейтинг лучших российских актеров и сериалов 2024 года, где заняли первые места Константин Хабенский и Сергей Бурунов.
Ранее компании блогера Влада Бумаги задолжали по налогам более 2,5 млн рублей.