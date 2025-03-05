Стало известно о крупном долге актера Бурунова перед налоговой службой

СМИ: Актер Сергей Бурунов задолжал ФНС более 10 млн рублей, ему грозит блокировка счетов

Tекст: Вера Басилая

Сергей Бурунов, известный по ролям в популярных сериалах и фильмах, задолжал Федеральной налоговой службе более 10 млн рублей. Ведомство предупредило актера о возможной блокировке его банковских счетов, передает Ura.Ru.

Бурунов ведет свою профессиональную деятельность через индивидуальное предпринимательство, через которое получает гонорары за свои работы в киноиндустрии. В собственности актера числится автомобиль BMW X5, на котором зарегистрировано девять неоплаченных штрафов за превышение скорости на общую сумму 9 тыс. рублей.

Если задолженность не будет погашена, актер может столкнуться с дополнительными санкциями, включая запрет на выезд за границу.

ВЦИОМ представил народный рейтинг лучших российских актеров и сериалов 2024 года, где заняли первые места Константин Хабенский и Сергей Бурунов.

Ранее компании блогера Влада Бумаги задолжали по налогам более 2,5 млн рублей.