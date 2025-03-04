Научные и промышленные достижения за 25 лет собрали на выставке «Путешествие по России»

Выставка «Путешествие по России» позволяет за день побывать во всех округах страны

Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

Во вторник в Национальном центре «Россия» состоялось открытие новой выставки «Путешествие по России». Масштабная экспозиция позволяет за час совершить путешествие по всей стране: от Дальнего Востока до Калининграда. Выставочное пространство разделено на восемь зон, которые соответствуют всем федеральным округам РФ.

Первый замруководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко отметил, что НЦ «Россия» – это не просто выставочное пространство, а центр национальной гордости. «Открытие Национального центра "Россия" – правопреемника выставки "Россия" – это поручение президента нашей страны. По окончании выставки Владимир Путин поставил задачу: уникальные достижения, представленные всеми российскими регионами, отраслями, крупнейшими компаниями, и накопленный опыт не должны пропасть», – напомнил он.



«В Национальном центре "Россия" создан проект "Путешествие по России". Больше нигде в мире за один день нельзя увидеть все федеральные округа нашей огромной и великой страны», – подчеркнул Кириенко.

Сергей Пахомов, глава комитета Госдумы по строительству и ЖКХ, рассказал, что выставка позволяет узнать всю современную Россию. «Надо понимать, что за последние 25 лет у нас произошли гигантские изменения, которые обыватель не всегда может осознать. А здесь достаточно подробно и в комфортном режиме представлен масштаб этих преобразований», – пояснил депутат. Он отметил высочайшее качество исполнения стендов и реквизита. По его мнению, экспозиция сделана максимально удобно и не вызывает ни физической, ни визуальной усталости, хотя занимает несколько тысяч квадратных метров.

«Мне выпала честь внести свою частичку в экспозицию проектом реконструкции Сергиева Посада, выполняемым по поручению главы государства. Речь идет про обновление города с акцентом на значимость Троице-Сергиевой лавры, что очень важно для нашей страны, нашей истории и культурно-религиозных традиций», – отметил Пахомов.

В рамках выставки представлены духовные и исторические символы России, а также последние научные и промышленные достижения страны. Так, Антон Карасовидин, коммерческий директор «Завода роботов», показал на стенде макет промышленного шестиосевого робота-манипулятора РР 120-2900.

«Машина предназначена для обслуживания листогибочных прессов и автоматизации укладки листового металла. Она способствует повышению производительности предприятий, избавляет от тяжелого ручного труда, значительно ускоряет рабочие процессы, обеспечивая высокую точность и повторяемость. Робот и софт для его управления созданы российскими специалистами», – гордится он.

«В этом и есть главная ценность выставки – познакомить обывателей с техническими новинками и решениями в тех сферах, о развитии которых они даже не подозревали. Мы общались здесь с коллегами из других регионов и поняли, что у россиян зачастую могут быть устаревшие представления о нашей промышленности. И эта выставка позволяет узнать, как же на самом деле живет наша страна», – подчеркнул Карасовидин.

«Мы делаем оборудование, которое ориентировано как на экспорт, так и на импортозамещение. Проходящая выставка призвана показать развитие нашей страны во всех сферах и регионах, а также перспективы в достижении технологического суверенитета», – добавил Андрей Гармс, коммерческий директор НПО «Экспериментальный завод», разработчик баровой камнерезной машины «Виктория».

На выставке гостям представлены также экспонаты и мультимедийные инсталляции, которые рассказывают о природном, культурном и историческом многообразии России, демонстрируют ее главные достижения в области науки и технологий. Особое внимание уделено интерактивным элементам: использование современных VR-технологий обеспечивают эффект полного погружения в содержание экспозиций и уникальную атмосферу каждого федерального округа.

Выставочное пространство завершает «Зона сердца», где каждый посетитель сможет оставить впечатления на цифровой открытке. Экспозиции откроются для свободного посещения 5 марта. Посещение экспозиций и мероприятий НЦ «Россия» бесплатно для всех желающих.