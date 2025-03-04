Украинское общество и, тем более, его «творческая элита» сами себя довели до состояния, близкого к безумию. Пытаясь искоренить русский язык, они ввергли свою страну и свой народ в глубочайший провинциализм, по сути, отказавшись от всех предыдущих достижений украинской же культуры.22 комментария
Научные и промышленные достижения за 25 лет собрали на выставке «Путешествие по России»
Выставка «Путешествие по России» позволяет за день побывать во всех округах страны
Выставка «Путешествие по России» не только рассказывает посетителям о фундаментальных изменениях, которые произошли в стране за последние 25 лет, но и разрушает многие устаревшие стереотипы о России, рассказали газете ВЗГЛЯД участники и организаторы новой экспозиции Национального центра «Россия».
Во вторник в Национальном центре «Россия» состоялось открытие новой выставки «Путешествие по России». Масштабная экспозиция позволяет за час совершить путешествие по всей стране: от Дальнего Востока до Калининграда. Выставочное пространство разделено на восемь зон, которые соответствуют всем федеральным округам РФ.
Первый замруководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко отметил, что НЦ «Россия» – это не просто выставочное пространство, а центр национальной гордости. «Открытие Национального центра "Россия" – правопреемника выставки "Россия" – это поручение президента нашей страны. По окончании выставки Владимир Путин поставил задачу: уникальные достижения, представленные всеми российскими регионами, отраслями, крупнейшими компаниями, и накопленный опыт не должны пропасть», – напомнил он.
«В Национальном центре "Россия" создан проект "Путешествие по России". Больше нигде в мире за один день нельзя увидеть все федеральные округа нашей огромной и великой страны», – подчеркнул Кириенко.
Сергей Пахомов, глава комитета Госдумы по строительству и ЖКХ, рассказал, что выставка позволяет узнать всю современную Россию. «Надо понимать, что за последние 25 лет у нас произошли гигантские изменения, которые обыватель не всегда может осознать. А здесь достаточно подробно и в комфортном режиме представлен масштаб этих преобразований», – пояснил депутат. Он отметил высочайшее качество исполнения стендов и реквизита. По его мнению, экспозиция сделана максимально удобно и не вызывает ни физической, ни визуальной усталости, хотя занимает несколько тысяч квадратных метров.
«Мне выпала честь внести свою частичку в экспозицию проектом реконструкции Сергиева Посада, выполняемым по поручению главы государства. Речь идет про обновление города с акцентом на значимость Троице-Сергиевой лавры, что очень важно для нашей страны, нашей истории и культурно-религиозных традиций», – отметил Пахомов.
В рамках выставки представлены духовные и исторические символы России, а также последние научные и промышленные достижения страны. Так, Антон Карасовидин, коммерческий директор «Завода роботов», показал на стенде макет промышленного шестиосевого робота-манипулятора РР 120-2900.
«Машина предназначена для обслуживания листогибочных прессов и автоматизации укладки листового металла. Она способствует повышению производительности предприятий, избавляет от тяжелого ручного труда, значительно ускоряет рабочие процессы, обеспечивая высокую точность и повторяемость. Робот и софт для его управления созданы российскими специалистами», – гордится он.
«В этом и есть главная ценность выставки – познакомить обывателей с техническими новинками и решениями в тех сферах, о развитии которых они даже не подозревали. Мы общались здесь с коллегами из других регионов и поняли, что у россиян зачастую могут быть устаревшие представления о нашей промышленности. И эта выставка позволяет узнать, как же на самом деле живет наша страна», – подчеркнул Карасовидин.
«Мы делаем оборудование, которое ориентировано как на экспорт, так и на импортозамещение. Проходящая выставка призвана показать развитие нашей страны во всех сферах и регионах, а также перспективы в достижении технологического суверенитета», – добавил Андрей Гармс, коммерческий директор НПО «Экспериментальный завод», разработчик баровой камнерезной машины «Виктория».
На выставке гостям представлены также экспонаты и мультимедийные инсталляции, которые рассказывают о природном, культурном и историческом многообразии России, демонстрируют ее главные достижения в области науки и технологий. Особое внимание уделено интерактивным элементам: использование современных VR-технологий обеспечивают эффект полного погружения в содержание экспозиций и уникальную атмосферу каждого федерального округа.
Выставочное пространство завершает «Зона сердца», где каждый посетитель сможет оставить впечатления на цифровой открытке. Экспозиции откроются для свободного посещения 5 марта. Посещение экспозиций и мероприятий НЦ «Россия» бесплатно для всех желающих.