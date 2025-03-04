Стало известно, что «Фонд Ройзмана» тратил деньги на алкоголь и цветы

Tекст: Ольга Иванова

В судебных документах указано, что благотворительный «Фонд Ройзмана» тратил деньги не по уставу организации. Средства пошли на оплату новогоднего мероприятия для сотрудников, которое обошлось в 42 тыс. рублей, и цветочную композицию для Евгения Ройзмана* за 4,6 тыс. рублей, передает РИА «Новости».

Также, согласно материалам дела, фонд покрывал расходы на обед для врачей, включая покупку алкогольной продукции. Главное управление Минюста России по Свердловской области подало иск в суд о ликвидации фонда, первое заседание пройдет 2 апреля.

Ранее фонд собрал более 222 млн рублей на лечение детей со спинальной мышечной атрофией. Однако лечение было оплачено федеральным бюджетом, а собранные деньги остались в фонде и не были использованы по назначению. В отчете Минюста Свердловской области также указано, что фонд получал финансирование от иностранных источников и разместил средства в банке, получая проценты.

Напомним, Министерство юстиции Свердловской области подало иск в суд Екатеринбурга о ликвидации «Фонда Ройзмана».