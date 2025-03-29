То, что Украина пытается включить режим берсерка, стало понятно еще в момент нападения на Курскую область. Попытки Киева всеми силами сорвать российско-американские переговоры объясняются, скорее, психологическим состоянием Зеленского и части украинского общества, чем здравым смыслом.0 комментариев
Блогеры отреагировали на клип Билли Айлиш под песню российских исполнителей
Блогеры отреагировали на клип Билли Айлиш под песню «Гламур» российских исполнителей
Российские блогеры отреагировали на ролик певицы Билли Айлиш и блогерши Квен Блэквелл под ставший популярным за границей трек «Гламур» российских исполнителей Nkeeei, Uniqe и Артема Шиловца.
Певица Билли Айлиш вместе с известной блогершей Квен Блэквелл сняла ролик под песню российских исполнителей Nkeeei, Uniqe и Артема Шиловца «Гламур», которая была популярна в соцсетях летом 2024 года.
«Скажем им, что это вообще-то было популярно еще в прошлом году?» – пишет Telegram-канал Peopletalk.
«Билли Айлиш и Квен Блэквелл сняли тикток с треком Nkeeei «Гламур», под который мы отжигали еще в прошлом году. Окей, брюнеток и гламур видим, а где блонды?» – cпрашивают блогеры в Telegram-канале Super.ru.
«Билли Айлиш – наша, записывает тиктоки под нетленку «Гламур». Кстати, певица должна была играть с Марком Эйдельштейном в сериале «Мистер и миссис Смит», но не смогла освободить график. А может все-таки согласилась, и тоже пала перед очарованием рашн бойс?» – предположила «Бабская курилка».
«Ничего особенного, Билли Айлиш выходит от бедра под трек Nkeeei. «Гламур» Никиты вышел на мировой уровень», – отметили в «Только никому».
«Видео сопровождается текстом о том, что Айлиш и Блэквелл впервые встретились после семилетней разлуки», – пишет Алена Водонаева.
Ранее музыкальная композиция «Сигма бой», исполненная российскими певицами Светланой Чертищевой и Марией Янковской, попала в топ международного чарта музыкального журнала Billboard.