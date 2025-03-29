Блогеры отреагировали на клип Билли Айлиш под песню российских исполнителей

Блогеры отреагировали на клип Билли Айлиш под песню «Гламур» российских исполнителей

Tекст: Вера Басилая

Певица Билли Айлиш вместе с известной блогершей Квен Блэквелл сняла ролик под песню российских исполнителей Nkeeei, Uniqe и Артема Шиловца «Гламур», которая была популярна в соцсетях летом 2024 года.

«Скажем им, что это вообще-то было популярно еще в прошлом году?» – пишет Telegram-канал Peopletalk.

«Билли Айлиш и Квен Блэквелл сняли тикток с треком Nkeeei «Гламур», под который мы отжигали еще в прошлом году. Окей, брюнеток и гламур видим, а где блонды?» – cпрашивают блогеры в Telegram-канале Super.ru.

«Билли Айлиш – наша, записывает тиктоки под нетленку «Гламур». Кстати, певица должна была играть с Марком Эйдельштейном в сериале «Мистер и миссис Смит», но не смогла освободить график. А может все-таки согласилась, и тоже пала перед очарованием рашн бойс?» – предположила «Бабская курилка».

«Ничего особенного, Билли Айлиш выходит от бедра под трек Nkeeei. «Гламур» Никиты вышел на мировой уровень», – отметили в «Только никому».

«Видео сопровождается текстом о том, что Айлиш и Блэквелл впервые встретились после семилетней разлуки», – пишет Алена Водонаева.

Ранее музыкальная композиция «Сигма бой», исполненная российскими певицами Светланой Чертищевой и Марией Янковской, попала в топ международного чарта музыкального журнала Billboard.