Не нравится народ? Не живи с ним. Не нравится рассказ? Не пиши сценарий. Не хочется работать с российским кинорынком? Не работай. Но только не делай одолжения – вообще-то я вся в белом, но за миллион за серию, так и быть, поработаю на это государство.11 комментариев
Россиянам назвали риски невыплаты зарплаты
Юрист сообщил о трех основных рисках невыплаты зарплаты в России
В 2025 году россияне могут столкнуться с тремя основными рисками невыплаты заработной платы, включая «серые» схемы, путаницу с премиями и систему штрафов, рассказал юрист Петр Гусятников.
Гусятников сообщил о трех рисках, с которыми могут столкнуться россияне при выплате заработной платы в 2025 году. По его словам, основной риск связан с получением зарплаты по «черной» или «серой» схеме, когда работодатель выплачивает только те суммы, которые прописаны в трудовом договоре, а устные договоренности не могут быть доказаны, передает Газета.Ru.
Гусятников подчеркнул, что вторая угроза заключается в путанице между зарплатой и премиями. Он пояснил, что премии и бонусы обязательны только в том случае, если они прописаны в трудовом договоре. В противном случае они могут быть выплачены по усмотрению работодателя, а их отсутствие не является нарушением.
Третьим риском юрист назвал систему штрафов, которая может быть включена в трудовой договор. Это позволяет работодателю вычитать штрафы за дисциплинарные проступки, такие как опоздания или материальная ответственность, из зарплаты сотрудника. Таким образом, работодатель может законно уменьшить или вовсе не выплатить заработную плату.
Ранее МВФ подтвердил быстрый рост зарплат россиян и высокий уровень потребления.