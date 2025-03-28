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Певцу Кадырову по делу о «Пушкинской карте» предложили запретить любые действия
Певцу Кадырову по делу о хищении средств с «Пушкинской карты» предложили запретить любые действия
Черемушкинский суд Москвы рассмотрит ходатайство следствия о запрете определенных действий для певца Эмиля Кадырова, которого подозревают в мошенничестве с «Пушкинской картой» на сумму более 1 млн рублей.
Черемушкинский суд Москвы получил ходатайство от следственных органов с просьбой избрать меру пресечения в виде запрета определенных действий в отношении Эмиля Кадырова. Судебное заседание по этому делу состоится в ближайшее время, передает ТАСС.
Согласно данным следствия, в 2023 году несколько лиц разработали схему хищения средств, выделяемых в рамках программы «Пушкинская карта». Подозреваемые подали заявку на участие концертной площадки в программе и заключили договор на исполнение музыкальных композиций.
Позже организаторы искали молодых людей с неиспользованным лимитом на картах, обманным путем похищая деньги. Они также оформляли карты с недостоверными данными для покупки билетов на фиктивные мероприятия. В итоге было обеспечено приобретение 321 билета, которые были фиктивно погашены, в то время как зрителей на мероприятиях не было. Соучастники предоставляли министерству ложные сведения, похитив более 1 млн рублей.
В среду СК предъявил обвинение фигурантам дела о хищениях при реализации программы «Пушкинская карта», среди которых оказался певец и участник музыкального телешоу «Голос» Эмиль Кадыров.