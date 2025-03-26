Фигурантам дела о хищениях по программе «Пушкинская карта» предъявлено обвинение

Tекст: Валерия Городецкая

Он подозревается в хищении более 1 млн рублей, передает ТАСС со ссылкой на источник в оперативных службах.

В СК России сообщили, что фигуранты дела задержаны в порядке статьи 91 УПК РФ и допрашиваются следователями столичного СК, им предъявлено обвинение.

Напомним, участников преступной группы, похитивших более 1 млн рублей через программу «Пушкинская карта» с помощью мошеннических схем, выявили в Москве.

В декабре 2024 года в Москве осудили фигурантов другого дела о хищении 200 млн рублей в рамках программы «Пушкинская карта».