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Фигурантам дела о хищениях по программе «Пушкинская карта» предъявлено обвинение
Следственный комитет России предъявил обвинение фигурантам дела о хищениях при реализации программы «Пушкинская карта», среди которых оказался певец и участник музыкального телешоу «Голос» Эмиль Кадыров.
Он подозревается в хищении более 1 млн рублей, передает ТАСС со ссылкой на источник в оперативных службах.
В СК России сообщили, что фигуранты дела задержаны в порядке статьи 91 УПК РФ и допрашиваются следователями столичного СК, им предъявлено обвинение.
Напомним, участников преступной группы, похитивших более 1 млн рублей через программу «Пушкинская карта» с помощью мошеннических схем, выявили в Москве.
В декабре 2024 года в Москве осудили фигурантов другого дела о хищении 200 млн рублей в рамках программы «Пушкинская карта».