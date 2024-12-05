Вынесен приговор обвиняемым по делу о хищениях рамках программы «Пушкинская карта»

Tекст: Алексей Дегтярев

Виктор Якубов получил шесть лет колонии общего режима, Эмиль Гурбанов – четыре года, а Илья Сафонов – пять лет, передает ТАСС.

Суд и следствие установили, что в 2022 году Якубов, Гурбанов и Сафонов разработали план для хищения средств, выделяемых в рамках программы «Пушкинская карта».

Они открыли счета в банках, для хищения использовался статус индивидуальных предпринимателей. Соучастники зарегистрировались на платформе «PRO.Культура РФ», чтобы участвовать в «Пушкинской карте» как организации культуры.

Подсудимые заключали договоры по аренде помещений, проводили переговоры с представителями артистов. После этого в Сети злоумышленники искали владельцев с предоплаченными банковскими картами «Пушкинская карта» с неиспользованным лимитом денежных средств.

Их убеждали купить билеты, организуемые участниками. Кроме того, злоумышленники искали тех, кто мог оформить «Пушкинские карты» с заведомо недостоверными персональными данными.

С помощью этого метода они обеспечивали массовые закупки с «Пушкинских карт» с неиспользованным лимитом денежных средств на свои культурные мероприятия без цели посещения.

Объем закупленных билетов многократно превышал зрительскую вместимость арендованных коммерческих концертных площадок.

После этого осужденные предоставляли в Министерство культуры недостоверные сведения о проведении мероприятий. Всего из бюджета и из средств банка похитили свыше 205 млн рублей.

На мероприятия для прикрытия приглашались лица, неосведомленные о преступлении, их количество было значительно меньше указанного в отчетных сведениях.

Напомним, по делу о хищении в государственной программе «Пушкинская карта» были арестованы трое подозреваемых. В Москве задержали экс-замглавы Минкультуры России Ольгу Ярилову. Ее приговорили к семи годам колонии.