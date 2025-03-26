В Москве разоблачили похитивших 1 млн рублей по программе «Пушкинская карта»

Tекст: Алексей Дегтярев

Согласно версии следствия, один из фигурантов разработал план хищения средств, выделяемых в рамках программы «Пушкинская карта». Он привлек должностное лицо из ГБУК «Киноконцертный зал Эльдар», чтобы реализовать свой замысел, указало ведомство в своем Telegram-канале.

Злоумышленники подавали заявки на участие в программе и заключали фиктивные договоры на исполнение музыкальных композиций. Соучастники обманывали владельцев социальных карт, приобретая билеты на несуществующие мероприятия. Также они регистрировали «Пушкинские карты» с фальшивыми данными для массовой покупки билетов. В результате, они похитили более 1 млн рублей из бюджета и банковских средств.

В ближайшее время фигурантам предъявят обвинения.

В декабре 2024 года в Москве осудили фигурантов другого дела о хищении 200 млн рублей в рамках программы «Пушкинская карта».