МВД предупредило о фишинговых рассылках о «соцвыплатах» в Telegram

МВД сообщило о фишинговой рассылке о фейковых «соцвыплатах» в Telegram

Tекст: Мария Иванова

Официальный Telegram-канал Управления по борьбе с киберпреступлениями МВД сообщил о новой волне фишинговых рассылок в мессенджере Telegram. В этих сообщениях содержатся ложные сведения о социальных выплатах через портал «Госуслуги».

Ссылки в этих рассылках ведут на сайты, которые предлагают участие в мошеннических инвестиционных проектах, нелегальных казино и других фишинговых ресурсах. МВД настоятельно рекомендует проверять информацию о социальных выплатах только на официальных ресурсах государственных органов, чтобы избежать обмана.

Особое внимание ведомство обращает на необходимость разъяснять старшему поколению, что подобная информация может содержать искаженную или даже фальсифицированную информацию, если она поступает из неофициальных источников.

Накануне замминистра цифрового развития Иван Лебедев сообщил о ежегодной фиксации порядка 677 тыс. преступлений мошеннической направленности в России, с приростом более 35% с 2022 года.

На этой неделе в ходе второго и третьего чтения в Госдуме приняли закон, усиливающий защиту от телефонного и интернет-мошенничества, в него включен запрет на оформление сим-карт без личного присутствия и ограничение на снятие наличных.

Между тем Банк России сообщил, что дропперы, участвующие в обналичивании похищенных у россиян денег, различаются как по функционалу (заливщик, транзитник и обнальщик), так и по степени осознания своей роли в мошеннических схемах.