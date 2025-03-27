Путин заявил о модернизации военной инфраструктуры России в Арктике

Tекст: Ольга Иванова

«Россия никогда никому не угрожала в Арктике. Но мы внимательно следим за развитием ситуации, выстраиваем адекватную линию реагирования, повышая боевые возможности Вооруженных Сил и модернизируя объекты военной инфраструктуры», – приводятся слова Путина в Telegram-канале Кремля.

Путин отметил, что Россия не допустит посягательств на свой суверенитет и защитит свои национальные интересы. «Поддерживая мир и стабильность в Заполярье, обеспечим долгосрочное социально-экономическое развитие региона, улучшение качества жизни людей и сохранение уникальной природной среды», – добавил он.

«И чем прочнее будут наши позиции, чем весомее будут достигнутые результаты, тем больше возможностей будет у нас для запуска глобальных международных проектов в Арктике с участием дружеских стран, дружественных нам государств, а возможно, и западных государств, если они, конечно, проявят интерес к совместной работе. Уверен, время и таких проектов тоже обязательно придет», – сказал Путин.

Ранее Путин заявил, что Россия остается крупнейшей арктической державой и готова к сотрудничеству как с арктическими, так и неарктическими странами.