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    Европейские политики-прилипалы рассчитывают, что у них «все будет». А им за это как раз не будет ничего, даже если что-то (или все) пойдет не так. Даже если война, под которую они берут взаймы деньги, не случится, евроэлита хапнет свое.

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    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян Как защитить Россию от наплыва исламистов из Сирии

    Ни для кого не секрет, что значительную роль в массовых убийствах алавитов и христиан играли террористы не сирийского происхождения – в том числе «стажеры» из Узбекистана и Таджикистана. Их судьба очевидна: из Сирии их выживут, а на родину не пустят. Остается один путь – в Россию.

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    Сергей Миркин Сергей Миркин Как трансформируется украинская пропаганда

    Украинская пропаганда прошла путь от тезиса о победе над Россией до необходимости объяснения того, почему большая часть национальных богатств скоро будет в руках американцев.

    15 комментариев
    27 марта 2025, 13:59 • Новости дня

    В Москве стартовала выставка о культурных деятелях во время ВОВ

    Tекст: Александра Юдина

    В Москве открылась выставка «Культура для Победы», посвященная вкладу деятелей культуры в годы Великой Отечественной войны, которая будет путешествовать по России, включая шесть регионов.

    В Государственном музее – культурном центре «Интеграция» им. Н.А. Островского в Москве открылась выставка «Культура для Победы».

    Мероприятие приурочено к 80-летию Великой Победы и рассказывает о роли культурных деятелей в годы Великой Отечественной войны. Выставка пройдет в пяти учреждениях культуры в Москве и в шести городах России, включая Волгоград и Ростов-на-Дону.

    Руководитель Всероссийского общественного движения «Волонтеры культуры» Милена Богданова отметила, что уже собрано более 470 уникальных историй, и работа продолжается.

    «Мы рассказываем о людях, для которых искусство стало подвигом, связавшим поколения и сохранившим национальное наследие», – сказала она.

    Открытие прошло в формате театрального перформанса, где главный герой рассказывал о судьбе актера и режиссера Ивана Никулина, выступавшего на фронте и в госпиталях. Это событие подчеркнуло значимость культурных деятелей в сохранении исторической памяти. Артем Метелев, председатель Комитета Государственной Думы по молодежной политике, отметил, что вклад таких деятелей бесценен.

    Экспозиция выставки напоминает музей в период эвакуации и включает архивные документы, произведения искусства и мультимедийные материалы.

    Среди героев экспозиции – более 50 культурных деятелей, чьи истории озвучили народные артисты России, такие как Игорь Бутман и Диана Гурцкая.

    По словам директора музея Игоря Думенко, «важно, что благодаря таким инициативам мы открываем новые имена и сохраняем историческую память».

    Медиахолдинг МАЕР стал официальным партнером проекта, обеспечивая трансляцию историй на наружной рекламе. Проект поддержан грантами Мэра Москвы и Президентского фонда культурных инициатив.

    26 марта 2025, 16:25 • Новости дня
    Путин посещает Национальный центр «Россия»

    Путин впервые осмотрел экспозицию Национального центра «Россия»

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин посетил Национальный центр «Россия», расположенный на Красной Пресне.

    Глава государства впервые ознакомится с экспозицией центра, передает ТАСС. Ранее, в декабре прошлого года, он уже побывал в этом здании, но тогда визит был связан с XXII съездом партии «Единая Россия».

    Президент ознакомился с обширной выставкой «Путешествие по России», демонстрирующей передовые достижения, инновационные разработки, а также богатое культурное, природное и историческое достояние всех федеральных округов страны.

    В июле прошлого года Путин объявил о создании Национального центра «Россия» на площадке «Экспо», главной задачей которого отметил продвижение российских традиционных ценностей в обществе. Он также сообщал, что филиалы наццентра «Россия» будут созданы на территориях российских регионов.

    Сейчас национальный центр «Россия» – это пространство, где представлены ключевые достижения, инновационные разработки, культурные и исторические достопримечательности страны, а также проводятся просветительские, образовательные, научные и деловые мероприятия. Все экскурсии в НЦ «Россия» проходят бесплатно при предварительной регистрации на сайте russia.ru.

    В начале марта 2025 года в Национальном центре «Россия» стартовал проект «Путешествие по России», где представлены ключевые достижения, инновационные разработки, культурные, природные и исторические достопримечательности всех федеральных округов страны. Многие экспонаты являются интерактивными, также используются VR-технологии с эффектом полного погружения.

    Многонациональная кухня страны в НЦ «Россия» представлена в гастрономических рядах «Путешествие по России. Еда», открыта архитектурная выставка «Рождение масштаба», посвященная отечественной архитектуре и градостроительству. Также работает Универмаг, где можно приобрести товары народно-художественных промыслов – от меда до национальной одежды и чумовых бубнов.

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    26 марта 2025, 14:57 • Новости дня
    Мишустин перечислил западные компании, которые могут вернуться в Россию
    Мишустин перечислил западные компании, которые могут вернуться в Россию
    @ Александр Астафьев/POOL/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Председатель правительства России Михаил Мишустин в ходе ответа на вопросы депутатов Госдумы назвал категории западных компаний, которым будет разрешено вернуться на российский рынок.

    По словам премьера, приоритет отдается тем компаниям, которые не заявляли об уходе из России и продолжали функционировать через дочерние предприятия, проявив ответственность к трудовым коллективам, передает ТАСС.

    Мишустин также отметил, что в Россию могут вернуться компании, которые были вынуждены уйти под давлением своих правительств, но при этом сохранили рабочие места и контакты, а также понесли финансовые потери. Он подчеркнул, что важным условием является оставление возможности для возвращения.

    Для рассмотрения каждого случая возвращения будет создана специальная комиссия. Глава кабмина заверил депутатов, что все решения будут приниматься индивидуально и с учетом специфики каждого бизнеса.

    Ранее зампред Совбеза Дмитрий Медведев заявил, что западные компании ушли из России сами и им будет сложно вернуться, вне зависимости от причин их ухода.

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    26 марта 2025, 22:42 • Видео
    Переговоры России и США. Что нового?

    По итогам особо длительного раунда переговоров между делегациями России и США в Саудовской Аравии не было выпущено никаких совместных заявлений. Считается, что это вина Киева. Но кое-какие итоги, как следует из сообщения МИД РФ, все-таки есть.

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    26 марта 2025, 18:33 • Новости дня
    Путин отменил передачу во временное управление «дочки» Ariston в России
    Путин отменил передачу во временное управление «дочки» Ariston в России
    @ Рюмин Александр/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Из перечня компаний, к которым применяется временное управление, исключено российское дочернее предприятие Ariston, соответствующее решение принял президент Владимир Путин.

    Путин своим указом отменил передачу 100% долей компании «Аристон термо Русь» компании «Газпром бытовые системы», передает ТАСС.

    «Аристон термо Русь» имеет регистрацию в Ленинградской области, основным видом деятельности указано производство бытовых электроприборов.

    В 2023 году ее выручка поднялась на 5% и составила 9,436 млрд рублей. Чистая прибыль сократилась в 12,1 раза до 33,029 млн рублей.

    Указ о передаче 100% долей компании президент России Владимир Путин подписал в апреле 2024 года.

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    27 марта 2025, 09:25 • Новости дня
    Зеленский назвал ненависть к русским одной из мотиваций во время конфликта
    Зеленский назвал ненависть к русским одной из мотиваций во время конфликта
    @ Danylo Antoniuk/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    Владимир Зеленский заявил французской газете Figaro, что ненависть к русским помогает ему «держаться» во время конфликта, наряду с желанием свободного мира для будущих поколений и достоинством украинцев.

    По его словам, чувство ненависти к русским помогает ему «держаться» на протяжении всего времени конфликта, передает РИА «Новости».

    Кроме ненависти, Зеленский выделил и другие факторы, которые поддерживают его в трудные моменты.

    Он заявил, что украинские дети и внуки должны «жить в свободном мире». Также Зеленский отметил значимость достоинства для него как для президента страны и для всех жителей Украины.

    В августе прошлого года Зеленский выступил с угрозами и оскорблениями в адрес России и ее лидера Владимира Путина, пообещав «горя» россиянам.

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    27 марта 2025, 02:46 • Новости дня
    Броневик пропавших в Литве американских военных нашли затопленным
    Броневик пропавших в Литве американских военных нашли затопленным
    @ Military TV/Youtube

    Tекст: Антон Антонов

    В Литве нашли бронированную ремонтно-эвакуационную машину M88 Hercules пропавших американских военных, поиски самих военных продолжаются, сообщило командование армии США в Европе.

    БРЭМ нашли в Литве «затопленной в водоеме на полигоне», передает РИА «Новости».

    Армия США, вооруженные силы Литвы и гражданские ведомства проводят работу по извлечению машины.

    Официальный представитель Сухопутных войск США также не подтвердил данные о гибели военных, заявив, что поиски все еще продолжаются, передает ТАСС.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, литовские СМИ в среду заявили, что на учениях в литовском городе Пабраде погибли четыре американских военнослужащих. СМИ заявляли, что после продолжительных поисков их тела нашли в болоте.


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    26 марта 2025, 20:12 • Новости дня
    ООН заявила о невозможности расследовать убийства российских журналистов
    ООН заявила о невозможности расследовать убийства российских журналистов
    @ Станислав Красильников/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Представитель генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик сообщил, что организация не может расследовать убийства российских журналистов, освещающих конфликт на Украине.

    Он подчеркнул, что такие действия возможны только в случае получения соответствующего мандата, передает ТАСС.

    Кроме того, представитель офиса генсека заявил, что организация считает крайне важным, чтобы журналисты могли выполнять свою работу без страха стать мишенью, добавив, что ООН выражает соболезнования в связи с гибелью российских журналистов.

    Ранее военный корреспондент Анна Прокофьева погибла при взрыве мины в Белгородской области, оператор Дмитрий Волков получил ранение. Следственный комитет России возбудил уголовное дело после гибели журналистки.

    Кроме того, сообщалось, что оператор телеканала «Звезда» Андрей Панов, водитель Александр Сиркели и военный корреспондент «Известий» Александр Федорчак погибли в зоне СВО в результате ракетного удара ВСУ по гражданской машине.

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    26 марта 2025, 21:50 • Новости дня
    В Подмосковье совершено покушение на сотрудника Минобороны

    РенТВ: На сотрудника Минобороны совершено покушение в подмосковном Железнодорожном

    Tекст: Вера Басилая

    В подмосковном Железнодорожном неизвестный открыл стрельбу по сотруднику Министерства обороны России у жилого комплекса, после чего скрылся на автомобиле ВАЗ и был найден мертвым в лесу под Балашихой.

    Возле жилого комплекса «Ольгино Парк» в подмосковном Железнодорожном произошло покушение на сотрудника Министерства обороны, передает РенТВ.

    По данным источника, злоумышленник, открывший огонь, поджидал свою жертву у одного из подъездов. После нападения стрелок скрылся с места преступления на автомобиле марки ВАЗ.

    Позднее мужчину, совершившего покушение, обнаружили мертвым в лесу в Балашихе. Правоохранительные органы занимаются выяснением обстоятельств его смерти.

    Сотрудник Министерства обороны получил ранение, и ему оказывают медицинскую помощь. Расследование инцидента продолжается, и на месте работают оперативные службы.

    Ранее ФСБ России предотвратила теракты, которые планировались против высокопоставленного офицера Минобороны и военного блогера украинскими спецслужбами.

    До этого сотрудники ФСБ задержали четверых граждан России, причастных к подготовке покушений на высокопоставленных военных и их семьи, запланированных украинскими спецслужбами.

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    26 марта 2025, 20:29 • Новости дня
    Медведев поручил использовать лазерные ПВО для борьбы с дронами ВСУ
    Медведев поручил использовать лазерные ПВО для борьбы с дронами ВСУ
    @ Екатерина Штукина/POOL/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярев

    На борьбу с украинскими беспилотниками планируется направить новые высокоэффективные комплексы противовоздушной обороны, сообщил заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев.

    Зампред СБ на своей странице во «ВКонтакте» сообщил, что посмотрел демонстрацию разработок, основанную на «новых физических принципах».

    «Я имею в виду комплексы лазерного оружия, предназначенные для поражения целей малого размера. Противник (киевский режим – прим. ВЗГЛЯД), как известно, применяет беспилотные средства воздушного нападения для нападения в том числе и на объекты гражданской инфраструктуры», – отметил он.

    Для защиты от дронов необходимо развернуть в кратчайшие сроки высокоэффективные комплексы противовоздушной обороны, включая те комплексы, которые могут использовать эти «новые физические принципы», указал зампред Совбеза.

    Медведев подчеркнул, что это не только производственная задача, но и задача по подготовке нормативного материала.

    Ранее Медведев отмечал, что киевский режим ожидает неминуемое возмездие за атаку на российских журналистов.

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    27 марта 2025, 10:37 • Новости дня
    Зеленский заявил о своем «конкурентном преимуществе» над Путиным
    Зеленский заявил о своем «конкурентном преимуществе» над Путиным
    @ AP/TASS

    Tекст: Вера Басилая

    Президент Украины Владимир Зеленский назвал свой возраст «конкурентным преимуществом» перед президентом России Владимиром Путиным и предложил делать на него ставки, сообщает France Televisions.

    Президент Украины Владимир Зеленский в интервью France Televisions высказал мнение, что его возраст является конкурентным преимуществом по сравнению с президентом России Владимиром Путиным, передает «Царьград».

    «Я младше Путина, делайте ставки на меня. Мои перспективы лучше», – заявил он.

    Он также выразил уверенность в том, что Владимир Путин якобы боится «потерять свою силу».

    В интервью Зеленский отметил, что его отношения с президентом США Дональдом Трампом не настолько близки, чтобы точно знать о характере отношений Трампа с Путиным.

    Ранее Владимир Зеленский заявил французской газете Figaro, что ненависть к русским помогает ему «держаться» во время конфликта.

    Также сообщалось, что Белый дом отказался от комментариев относительно будущего главы киевского режима Владимира Зеленского.

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    26 марта 2025, 17:52 • Новости дня
    СБУ предъявила обвинения ведущему Соловьеву
    СБУ предъявила обвинения ведущему Соловьеву
    @ Софья Сандурская/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Украинская служба безопасности (СБУ) обвинила российского телеведущего Владимира Соловьева в нарушении территориальной целостности Украины.

    Соловьеву предъявлено обвинение по пяти статьям украинского Уголовного кодекса, в том числе в посягательстве на территориальную целостность Украины, передает ТАСС со ссылкой на сообщение СБУ.

    В апреле 2022-го ФСБ задержала подозреваемых, планировавших по заданию СБУ совершить убийство Соловьева. По данным следствия, преступление планировалось реализовать на территории Москвы с помощью подрыва машины журналиста.

    Сам Соловьев, говоря о предотвращенном покушении, заявил, что предпочел бы не быть в новостях.

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    27 марта 2025, 10:31 • Новости дня
    Гуцул попросила у Путина помощи в освобождении

    Задержанная в Кишиневе Гуцул призвала Путина помочь с освобождением

    Гуцул попросила у Путина помощи в освобождении
    @ Денис Бочаров/NEWS.ru/TACC

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Глава гагаузской автономии Евгения Гуцул обратилась к президенту России Владимиру Путину с просьбой использовать дипломатические механизмы для давления на молдавские власти с целью ее освобождения.

    Задержанная в Кишиневе Евгения Гуцул, глава гагаузской автономии Молдавии, обратилась к президенту России Владимиру Путину с просьбой оказать давление на молдавские власти для ее скорейшего освобождения. В своем заявлении в Telegram Гуцул подчеркнула: «Мы обращаемся к вам, уважаемый Владимир Владимирович, с призывом: используйте весь арсенал дипломатических, политических и правовых механизмов для давления на молдавские власти с целью немедленного прекращения политических репрессий и моего скорейшего освобождения».

    Гуцул считает предъявленные ей обвинения политически мотивированными. По ее мнению, задержание стало частью масштабной кампании центральных властей Молдовы по уничтожению гагаузской автономии и ее правового статуса, закрепленного Конституцией страны. Она также выразила надежду на поддержку Владимира Путина в вопросе особого статуса Гагаузии в составе Молдавии.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава Гагаузской автономии Евгения Гуцул была задержана в Молдавии на 72 часа из-за новых обстоятельств в уголовном деле. В Кремле прокомментировали задержание Гуцул, заявив о неприкрытом давлении властей Молдавии на политических конкурентов Майи Санду. В МИД России заявили о давлении на Гуцул перед выборами в Молдавии.

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    26 марта 2025, 20:38 • Новости дня
    В Литве обнаружены трупы американских военных

    Lrytas: В литовском болоте утонули четверо американских военных

    В Литве обнаружены трупы американских военных
    @ IMAGO/Zoonar.com/Siarhei Tsalko/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярев

    На учениях в литовском городе Пабраде погибли четыре американских военнослужащих, сообщают литовские СМИ в среду.

    Военные выехали с учений во вторник вечером на гусеничном транспорте и пропали, передает ТАСС со ссылкой на Lrytas. После продолжительных поисков их нашли в болоте, все американцы погибли.

    Сообщается также, что солдаты проводили тактические учения на полигоне имени генерала Сильвестраса Жукаускаса в Пабраде, который находится менее чем в шести милях от границы с Белоруссией.

    До этого объединенное командование ВС США в Европе и Африке заявляло об исчезновении четверых американских солдат, все они относились к 1-й бригаде 3-й пехотной дивизии и участвовали в плановых тактических учениях.

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    27 марта 2025, 07:45 • Новости дня
    ВСУ начали прятать оружие на энергетических объектах
    ВСУ начали прятать оружие на энергетических объектах
    @ Ukrainian Armed Forces/Handout/REUTERS

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    ВСУ начали укрывать ценное вооружение на подстанциях атомных электростанций, используя договоренности о ненанесении ударов по энергосистеме, что подтверждено пророссийским подпольем.

    ВСУ начали использовать объекты энергетической инфраструктуры для укрытия особо ценного вооружения, передает РИА «Новости». Это происходит после заключенных договоренностей о ненанесении ударов по энергосистеме. По словам представителя пророссийского подполья, такое вооружение размещается на подстанциях мощностью 750 кВт, которые соединяют атомные электростанции.

    Ранее, по его словам, ВСУ прятали вооружение и военнослужащих в медицинских учреждениях. Теперь, учитывая договоренности о перемирии, они выбрали энергетические объекты, зная, что Россия не станет наносить удары по этому критически важному сектору.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, нанесены удары по цехам, где находились боекомплекты и техника ВСУ в Кривом Роге. Сообщалось, что в Киевской области уничтожили склады с боекомплектом. Одесское подполье пригрозило противодействием французским военным.

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    26 марта 2025, 22:13 • Новости дня
    Путин предложил Евгению Солнцеву пост врио главы Оренбургской области

    Путин предложил выпускнику «школы губернаторов» Солнцеву пост врио главы Оренбургской области

    Путин предложил Евгению Солнцеву пост врио главы Оренбургской области
    @ Вячеслав Прокофьев/ТАСС

    Tекст: Антон Антонов

    Президент России Владимир Путин предложил председателю правительства ДНР Евгению Солнцеву перейти на должность врио губернатора Оренбургской области.

    Путин отметил, что Солнцеву предлагается перейти на «новое место работы с более широким объемом» задач. «Возглавить Оренбургскую область. Как вы к этому относитесь?» – спросил президент. Солнцев выразил готовность занять пост главы Оренбуржья, передает РИА «Новости».

    «Регион мне знакомый, надо пару месяцев объективно оценить ситуацию», – заявил Солнцев, пообещав «весь свой трудовой опыт» направить «на благо людей, которые там проживают», и на развитие региона.

    Ранее Солнцев занимал должность премьер-министра ДНР.

    Напомним, Денису Паслеру, занимающему сейчас пост главы Оренбургской области, Путин предложил должность врио губернатора Свердловской области.

    Евгений Солнцев является выпускником так называемой «школы губернаторов». Программа подготовки кадрового управленческого резерва государственной службы, которую в народе называют «школой губернаторов» была запущена в июне 2017 года на базе Высшей школы государственного управления (ВШГУ).

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    26 марта 2025, 17:20 • Новости дня
    Новак рассказал об оценке ущерба на ГИС «Суджа»

    Новак: Судьба ГИС «Суджа» зависит от отношений с Европой

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Ведется оценка ущерба газоизмерительной станции (ГИС) «Суджа» после нападения на нее киевского режима, сообщил вице-премьер Александр Новак.

    «По ГИС "Суджа" пока идет оценка ущерба. Но в целом, как вы знаете, этот маршрут – по нему нет контракта и не продлены договоренности с 1 января 2025 года», – сказал Новак, передает ТАСС.

    Он добавил, что судьба объекта зависит от будущих отношений в энергетической сфере со странами Европы.

    Минобороны называло подрыв ГИС «Суджа» провокацией украинской стороны против мирных инициатив Соединенных Штатов.

    Полковник ДНР Эдуард Басурин в беседе с газетой ВЗГЛЯД предполагал, что подрыв ГИС «Суджа» могли устроить неонацистские формирования, неподконтрольные Владимиру Зеленскому.

    Сам же официальный Киев обвинял в подрыве станции Россию.

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      С целью уменьшения рисков в случаях, если ваш населенный пункт стал целью вражеских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), существуют определенные правила и рекомендации МЧС. О том, что при таких обстоятельствах нужно делать и, наоборот, делать категорически нельзя – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

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      Мировые СМИ описывают скандал, который устроил президент Украины в Белом доме, как политическую катастрофу и фиаско Зеленского. Если в результате США прекратят поддержку Украины, это будет означать смертельную угрозу для всего киевского режима.

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    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

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