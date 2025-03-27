В Москве стартовала выставка о культурных деятелях во время ВОВ

Tекст: Александра Юдина

В Государственном музее – культурном центре «Интеграция» им. Н.А. Островского в Москве открылась выставка «Культура для Победы».

Мероприятие приурочено к 80-летию Великой Победы и рассказывает о роли культурных деятелей в годы Великой Отечественной войны. Выставка пройдет в пяти учреждениях культуры в Москве и в шести городах России, включая Волгоград и Ростов-на-Дону.

Руководитель Всероссийского общественного движения «Волонтеры культуры» Милена Богданова отметила, что уже собрано более 470 уникальных историй, и работа продолжается.

«Мы рассказываем о людях, для которых искусство стало подвигом, связавшим поколения и сохранившим национальное наследие», – сказала она.

Открытие прошло в формате театрального перформанса, где главный герой рассказывал о судьбе актера и режиссера Ивана Никулина, выступавшего на фронте и в госпиталях. Это событие подчеркнуло значимость культурных деятелей в сохранении исторической памяти. Артем Метелев, председатель Комитета Государственной Думы по молодежной политике, отметил, что вклад таких деятелей бесценен.

Экспозиция выставки напоминает музей в период эвакуации и включает архивные документы, произведения искусства и мультимедийные материалы.

Среди героев экспозиции – более 50 культурных деятелей, чьи истории озвучили народные артисты России, такие как Игорь Бутман и Диана Гурцкая.

По словам директора музея Игоря Думенко, «важно, что благодаря таким инициативам мы открываем новые имена и сохраняем историческую память».

Медиахолдинг МАЕР стал официальным партнером проекта, обеспечивая трансляцию историй на наружной рекламе. Проект поддержан грантами Мэра Москвы и Президентского фонда культурных инициатив.