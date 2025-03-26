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Оператора Дмитрия Волкова подключили к ИВЛ после ранения
Оператора Дмитрия Волкова подключили к ИВЛ после ранения от атак ВСУ
Оператор Первого канала Дмитрий Волков получил серьезные ранения в результате атаки ВСУ в Белгородской области и был экстренно доставлен в Курскую областную больницу, где его подключили к аппарату ИВЛ из-за тяжелого состояния, сообщил врио губернатора Курской области Александр Хинштейн.
По его словам, оператор Дмитрий Волков, пострадавший в результате атаки Вооруженных сил Украины в приграничной области Белгородской области, был доставлен в больницу Курской области, передает ТАСС. Хинштейн добавил, что Волков подключен к аппарату искусственной вентиляции легких (ИВЛ).
Он получил серьезные ранения, включая минно-взрывные травмы и ожоги лица, предплечья, левой руки, ног и верхних дыхательных путей. Сначала пострадавшего доставили в Обоянскую центральную районную больницу, где ему была оказана первая помощь.
Состояние Волкова оценивается как тяжелое, и его отправили в Курскую областную больницу для дальнейшего лечения. Хинштейн подчеркнул, что медицинские специалисты прилагают все усилия для спасения жизни оператора.
Как писала газета ВЗГЛЯД, военный корреспондент Анна Прокофьева погибла при взрыве мины в Белгородской области, а оператор Дмитрий Волков получил ранение.