Оператора Дмитрия Волкова подключили к ИВЛ после ранения от атак ВСУ

Tекст: Дмитрий Зубарев

По его словам, оператор Дмитрий Волков, пострадавший в результате атаки Вооруженных сил Украины в приграничной области Белгородской области, был доставлен в больницу Курской области, передает ТАСС. Хинштейн добавил, что Волков подключен к аппарату искусственной вентиляции легких (ИВЛ).

Он получил серьезные ранения, включая минно-взрывные травмы и ожоги лица, предплечья, левой руки, ног и верхних дыхательных путей. Сначала пострадавшего доставили в Обоянскую центральную районную больницу, где ему была оказана первая помощь.

Состояние Волкова оценивается как тяжелое, и его отправили в Курскую областную больницу для дальнейшего лечения. Хинштейн подчеркнул, что медицинские специалисты прилагают все усилия для спасения жизни оператора.

Как писала газета ВЗГЛЯД, военный корреспондент Анна Прокофьева погибла при взрыве мины в Белгородской области, а оператор Дмитрий Волков получил ранение.