Вучич заявил о попытках сделать Сербию марионеткой

Сербию пытаются сделать марионеткой, как при агрессии НАТО в 1999 году

Tекст: Денис Тельманов

Сербский президент Александр Вучич заявил, что внешние силы пытаются сделать Сербию марионеткой, вкачивая в страну миллионы и организуя протесты. По его словам, эти действия схожи с тем, что происходило 26 лет назад во время агрессии НАТО против Союзной Республики Югославия, сообщает РИА «Новости».

На военном аэродроме под Белградом, во время церемонии в память о жертвах бомбардировок НАТО, Вучич подчеркнул, что гибель мирных жителей и военных, разрушение инфраструктуры пробудили у сербов гордость и стремление восстановить независимое государство. Вучич добавил: «Они вкачали миллионы и бессчетное количество лжи. Пытаются без воли народа и вопреки ей отнять Сербию и снова преподнести ее на блюдечке тем, кто ее разрушал».

Президент Сербии задался вопросом, хотят ли сербы быть независимыми или стать марионетками, и выразил уверенность в победе трудолюбивой и честной Сербии. Вучич отметил, что сербы не допустят, чтобы их остановили ненависть и насилие извне.

На церемонии присутствовали президент Республики Сербской Боснии и Герцеговины Милорад Додик, члены правительств и парламентов Сербии и РС БиГ, а также министр иностранных дел Сербии Марко Джурич и российский посол Александр Боцан-Харченко. Участники возложили венки к памятнику погибшей девочке в парке Ташмайдан.

Бомбардировки НАТО 1999 года были проведены без одобрения Совета безопасности ООН и привели к гибели более 2,5 тыс. человек, в том числе 87 детей, и ущербу в 100 млрд долларов. Последствия применения обедненного урана повлияли на рост онкологических заболеваний в регионе.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Сербия признала ошибку в голосовании в Генассамблее ООН, отозвав поддержку антироссийской резолюции, чтобы «не обидеть друзей». В Белграде протестующие разбили окна и спустили шины у тракторов, подогнанных сторонниками президента Александра Вучича к лагерю студентов, выступающих за окончание четырехмесячной забастовки вузов.

Протесты в Белграде не произошли бы, согласись Сербия на введение санкций против России и признание независимости Косово, но власти не пойдут на это, как заявил вице-премьер Сербии Александр Вулин.