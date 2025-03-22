Сербия отозвала голос против России на Генассамблее ООН

Tекст: Александра Юдина

По его словам, Сербия признала свою ошибку в голосовании за антироссийскую резолюцию на Генеральной Ассамблее ООН по конфликту на Украине, передает ТАСС.

Вулин заявил, что Белград не желает «обидеть друзей», что послужило основой для пересмотра своей позиции,

Он подчеркнул, что Сербия исправила свою ошибку, допущенную при голосовании. Приоритетом для страны является сохранение добрых отношений с Россией, и признание ошибки оказалось менее болезненным решением, чем риск обиды на международной арене.

Ранее министр иностранных дел Сербии Марко Джурич сообщил об отзыве голоса в поддержку антироссийской резолюции по конфликту на Украине в ООН, изменив решение на «воздержаться». До этого сообщалось, что словацкая национальная партия, участвующая в правительственной коалиции, намерена внести в парламент резолюцию против антироссийских санкций, поскольку считает их вредными для экономики.