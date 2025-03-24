В Лондоне обсудили поддержку Украины и оборонное сотрудничество

Военачальники Британии и Франции обсудили поддержку Украины в Лондоне

Tекст: Денис Тельманов

Британское министерство обороны сообщило о встрече военачальников Великобритании и Франции в Лондоне, пишет РИА «Новости». В ходе встречи обсуждали поддержку Украины и укрепление оборонного сотрудничества между двумя странами.

На встрече присутствовали начальники штабов обороны Британии и Франции, а также представители сухопутных войск, ВМС и ВВС обеих стран. Стороны акцентировали внимание на активизации европейского ответа на события на Украине и рассмотрели укрепление оборонного партнерства.

Эта дискуссия стала частью третьей ежегодной встречи военачальников двух стран. В минобороны отмечают, что она способствует ускорению оборонного взаимодействия в рамках коалиции стран, готовых поддержать Украину.

На неделе Британия проведет несколько заседаний по военному планированию, где также будет обсуждаться ситуация на Украине. Интенсивные дискуссии продлятся несколько дней. Позднее Великобритания и Франция намерены провести двусторонний саммит для обновления соглашений по обороне и безопасности.

Как стало известно ранее, более 30 стран могут войти в коалицию для размещения миротворцев на Украине, хотя Россия выразила несогласие с подобными действиями, указывая на создание «фактов на земле».

Как писала газета ВЗГЛЯД, Франция и Британия призывают к размещению контингента ЕС на Украине, что противоречит интересам России. Министр обороны Франции Себастьян Лекорню заявил, что пятнадцать стран начнут планировать гарантии безопасности для Украины под руководством Франции и Британии. Лидер оппозиции в Британии Кеми Бэйднок настаивает на рассмотрении парламентом вопроса о размещении британских миротворцев на Украине, подчеркивая их нежелательность.