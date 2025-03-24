  • Новость часаКонсультации России и США в Эр-Рияде завершены
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    Украинской молодежи предложили воевать за чизбургеры
    Оператор и водитель телеканала «Звезда» погибли от удара HIMARS в зоне СВО
    КТК сообщил о невозможности прокачки нефти из-за уничтожения НПС «Кавказская»
    Захарова сравнила кабинет Зеленского с психбольницей
    Переговоры России и США в Эр-Рияде продлились 12 часов
    Песков: Россия и США не подпишут документов после консультаций в Эр-Рияде
    Минобороны заявило об атаках Украины на энергообъекты России
    Вэнс поддержал раскритикованного за высказывания по Украине Уиткоффа
    В США предупредили о возможном дефолте
    Мнения
    Андрей Полонский Андрей Полонский Финляндизация Украины и украинизация Финляндии

    Если кто-то через 80 лет говорит о «финляндизации» Украины и так сильно ратует за «украинизацию» Финляндии, нам тоже имеет смысл вспомнить, что Гельсингфорс, он же Хельсинки – по сути, русский имперский город.

    5 комментариев
    Дмитрий Грунюшкин Дмитрий Грунюшкин Где наше кино об СВО

    Чтобы написать хороший сценарий к фильму о войне, сценарист должен должен погрузиться в тему с головой. Услышать истории из уст свидетелей и участников, увидеть след трассеров в ночном небе, ощутить вкус адреналина на губах, испачкать штаны в окопной глине и танковой соляре. Только тогда его герои станут живыми.

    4 комментария
    Александр Дюков Александр Дюков Блогер Апачев в Судже выдал комбо из негатива

    Написать нехорошие слова на вражеском здании может воевавший, с боем пробившийся солдат. И его все поймут и простят. А когда что-то пишет упитанный гражданский, проездом на фронте – это вызывает негатив.

    5 комментариев
    24 марта 2025, 23:10 • Новости дня

    В Лондоне обсудили поддержку Украины и оборонное сотрудничество

    Военачальники Британии и Франции обсудили поддержку Украины в Лондоне

    Tекст: Денис Тельманов

    Военачальники Великобритании и Франции собрались в Лондоне для обсуждения оборонного сотрудничества и поддержки Украины, включая активизацию европейских ответных мер.

    Британское министерство обороны сообщило о встрече военачальников Великобритании и Франции в Лондоне, пишет РИА «Новости». В ходе встречи обсуждали поддержку Украины и укрепление оборонного сотрудничества между двумя странами.

    На встрече присутствовали начальники штабов обороны Британии и Франции, а также представители сухопутных войск, ВМС и ВВС обеих стран. Стороны акцентировали внимание на активизации европейского ответа на события на Украине и рассмотрели укрепление оборонного партнерства.

    Эта дискуссия стала частью третьей ежегодной встречи военачальников двух стран. В минобороны отмечают, что она способствует ускорению оборонного взаимодействия в рамках коалиции стран, готовых поддержать Украину.

    На неделе Британия проведет несколько заседаний по военному планированию, где также будет обсуждаться ситуация на Украине. Интенсивные дискуссии продлятся несколько дней. Позднее Великобритания и Франция намерены провести двусторонний саммит для обновления соглашений по обороне и безопасности.

    Как стало известно ранее, более 30 стран могут войти в коалицию для размещения миротворцев на Украине, хотя Россия выразила несогласие с подобными действиями, указывая на создание «фактов на земле».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Франция и Британия призывают к размещению контингента ЕС на Украине, что противоречит интересам России. Министр обороны Франции Себастьян Лекорню заявил, что пятнадцать стран начнут планировать гарантии безопасности для Украины под руководством Франции и Британии. Лидер оппозиции в Британии Кеми Бэйднок настаивает на рассмотрении парламентом вопроса о размещении британских миротворцев на Украине, подчеркивая их нежелательность.

    24 марта 2025, 01:49 • Новости дня
    Медведев высмеял «звонок Макрона» Зеленскому

    Медведев высмеял ситуацию с «отказавшимся» разговаривать с Макроном Зеленским

    Медведев высмеял «звонок Макрона» Зеленскому
    @ Сергей Фадеичев/ТАСС

    Tекст: Антон Антонов

    Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев с иронией прокомментировал инцидент, в котором украинский лидер Владимир Зеленский якобы отказался прерывать брифинг ради телефонного разговора с президентом Франции Эммануэлем Макроном. 

    Сообщалось, что во время онлайн-брифинга с журналистами Зеленскому якобы позвонил Макрон. Зеленский, отвечая по телефону, сказал, что сейчас общается со СМИ и пообещал перезвонить через 15–20 минут, передает РИА «Новости».

    Медведев рассказал историю из 1990-х годов о курьезном случае на заседании правления компании среднего уровня. Во время совещания ее генеральный директор объявил коллегам, что через пять минут ему позвонит премьер-министр, передает ТАСС.

    «И действительно – звонок. Он снимает трубку и коротко повелительным тоном говорит: «Да, господин председатель правительства, спасибо. Все сделаем, позвоню вам!» И резко бросает трубку», – рассказал он в соцсети «ВКонтакте».

    «Присутствующие не знают, что сказать, находясь в… как бы помягче выразиться. А директор с видом триумфатора продолжает совещание. Кто звонил и по какому поводу, так никто, конечно, и не узнал», – сообщил он.

    Медведев сравнил тот случай с поведением Зеленского, который, по мнению зампреда Совбеза, устроил «такой же цирк». В резких выражениях Медведев заявил, что Зеленский, «изображая разговор с Микроном», хотел продемонстрировать, «кто старший на арене».

    При этом нельзя узнать, кто звонил на самом деле, так как французская сторона «молчит» и «не квакает», что на руку Зеленскому, заявил Медведев. Медведев напомнил, как жестко разговаривали с Зеленским в Белом доме, зато украинский лидер демонстрирует свое превосходство над президентом Франции.

    Как подчеркнул Медведев, «это печально», поскольку от Зеленского «зависит судьба миллионов людей на территории бывшей Украины».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в феврале Зеленский прибыл в Вашингтон на переговоры с президентом США, в ходе которых устроил скандал и поругался с американским лидером. Белый дом заявил ,что президент США поставил Зеленского на место.

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    24 марта 2025, 09:40 • Новости дня
    Стало известно о ракетном ударе по скоплению живой силы ВСУ в Сумской области

    Российские ракетчики прицельным ударом уничтожили более 50 военных ВСУ и технику в Сумской области

    Стало известно о ракетном ударе по скоплению живой силы ВСУ в Сумской области
    @ Пресс-служба Минобороны РФ/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Российские ракетчики нанесли прицельный удар по скоплению украинской живой силы и техники в Краснопольском районе Сумской области, уничтожив более 50 бойцов, несколько САУ, пикапы и багги, сообщили в группировке «Север».

    Российские ракетчики нанесли удар по позициям украинских войск в Краснопольском районе Сумской области, уничтожено более 50 человек личного состава и несколько единиц техники, включая самоходные артиллерийские установки, пикапы и багги, сообщается в Telegram-канале «Северный ветер», неофициальном ресурсе воинов группировки войск «Север».

    Группировка войск «Север» также сообщила о зачистке приграничных районов и отражении попыток проникновения украинских войск в Белгородскую область. Операторы беспилотных летательных аппаратов уничтожили мобильную технику и живую силу противника при попытке прорыва на квадроциклах в направлении Демидовки.

    В районе суджанского приграничья продолжается укрепление позиций и зачистка лесных массивов. Враг перебрасывает дополнительные подразделения, включая 47-ю механизированную бригаду, и заминировал участок юго-восточнее Гоголевки.

    ВС России также захватили в плен одного из украинских военнослужащих. По итогам за сутки уничтожено 16 единиц вражеской техники, из которых четыре единицы бронетанковой. В Курской области продвижение составило более 3300 метров, уничтожено шесть единиц бронетехники.

    В Волчанском и Липцовском направлениях также были нанесены значительные потери украинским формированиям, уничтожены три боевые группы с техникой, сбиты два разведывательных беспилотника «Фурия».

    Минобороны сообщило об ударах по двум механизированным бригадам и двум штурмовым полкам ВСУ в районах населенных пунктов Сумской области.

    Российские силовики сообщали, что ВСУ сосредотачивают резервы в Сумской области для деблокирования своих подразделений.

    Эксперты указывали на необходимость установления огневого контроля над Сумами для обеспечения безопасности приграничных районов России.

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    23 марта 2025, 16:40 • Видео
    Позор и поражение Каи Каллас

    План главного евродипломата Каи Каллас по срочному обеспечению Украины новым пакетом военной помощи полностью провалился. Это не значит, что Европа окончательно отказалась финансировать конфликт. Это значит, что настало время для унижения Каи Каллас.

    Коментарии (2)
    24 марта 2025, 13:49 • Новости дня
    Взятый в плен в Белгородской области украинский военный рассказал о задачах ВСУ
    Взятый в плен в Белгородской области украинский военный рассказал о задачах ВСУ
    @ Павел Лисицын/РИА Новости

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Командование ВСУ обещает украинским боевикам, пытающимся проникнуть в Белгородскую область, возможность грабить дома местных жителей, сообщил попавший в плен в регионе украинский боец Роман Лысенко (позывной «Рига»).

    Лысенко рассказал, что пытался прорваться на территорию региона в составе группы из 30 человек. Его слова приводятся в неофициальном ресурсе военнослужащих группировки войск «Север» – Telegram-канале «Северный ветер».

    Также боевик добавил, что минимум 25 украинских военных, с которыми он пытался пробраться в регион, были уничтожены российскими войсками в Белгородской области. О судьбе четверых других боевиков он не знает.

    Украинское военное командование обещало бойцам, что в Белгородской области они смогут грабить дома местных жителей, а русских войск на границе нет.

    Лысенко пояснил, что служил в ВСУ по контракту в 769-й отдельной радиолокационной роте (войсковая часть А3010), но в 2025 году его перевели в состав 225-го отдельного штурмового полка.

    Ранее в марте украинский военнопленный сообщил, что командование ВСУ на Курском направлении не считает нужным эвакуировать раненых с поля боя и оставляет подчиненных на верную смерть.

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    24 марта 2025, 13:05 • Новости дня
    Кремль раскрыл тему переговоров России и США в Эр-Рияде

    Песков сообщил о переговорах по безопасности судоходства в Черном море в Эр-Рияде

    Кремль раскрыл тему переговоров России и США в Эр-Рияде
    @ Михаил Воскресенский/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Безопасность судоходства в Черном море станет одной из ключевых тем на переговорах в Эр-Рияде, куда направилась российская делегация, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

    По словам Пескова, черноморская инициатива и связанные с ней темы возобновления обсуждений были предложены президентом США Дональдом Трампом. Президент России Владимир Путин согласился с данной инициативой и отправил российскую делегацию в Эр-Рияд именно с этим мандатом, передает ТАСС.

    Ранее в Эр-Рияде стартовали переговоры между делегациями России и США по урегулированию ситуации на Украине, которые проходят в гостинице The Ritz-Carlton.

    Российская сторона надеется продвинуться вперед на этих переговорах, о чем сообщил глава международного комитета Совфеда Григорий Карасин.

    Коментарии (13)
    24 марта 2025, 12:52 • Новости дня
    Минобороны заявило о новой атаке Украины на нефтестанцию «Кропоткинская»
    Минобороны заявило о новой атаке Украины на нефтестанцию «Кропоткинская»
    @ Евгений Биятов/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Российские средства ПВО перехватили украинский ударный БПЛА вблизи нефтестанции «Кропоткинская», предотвратили атаку на объект международной энергетической инфраструктуры, сообщили в Министерстве обороны России.

    Украинский беспилотный летательный аппарат был перехвачен российскими средствами противовоздушной обороны в 7 км от нефтеперекачивающей станции «Кропоткинская», фрагменты дрона упали в районе железнодорожной станции «Кавказская», следует из сообщения в Telegram-канале Минобороны.

    В ведомстве отметили, что это не первая попытка атаки на инфраструктуру. В феврале была совершена атака на тот же объект, в результате которой станция получила повреждения и потребовала ремонта.

    Минобороны подчеркивает, что несмотря на заявления Владимира Зеленского и его обращения к международным партнерам, украинская сторона продолжает планировать и осуществлять атаки на энергетическую инфраструктуру России.

    Между тем на железнодорожной станции в Кавказском районе Краснодарского края были повреждены контактная сеть и остекление здания из-за падения обломков беспилотного летательного аппарата.

    Напомним, в ночь на 28 февраля российская система ПВО отразила атаку трех украинских беспилотников на компрессорную станцию «Русская» в населенном пункте Гай-Кодзор, которая обеспечивает подачу газа по трубопроводу «Турецкий поток».

    Позже киевский режим совершил атаку с применением трех БПЛА самолетного типа по объекту КТК в станице Кавказская, обеспечивающему перевалку нефти в трубопроводную систему международной нефтетранспортной компании.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал удары украинских военных по энергетической инфраструктуре на Кубани саботажем договоренностей между Россией и США.

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    24 марта 2025, 13:32 • Новости дня
    Российские войска нанесли поражение семи бригадам и штурмовому полку ВСУ в Сумской области
    Российские войска нанесли поражение семи бригадам и штурмовому полку ВСУ в Сумской области
    @ Кадр из видео

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Украинская сторона в последние сутки потеряла свыше 175 человек в Сумской области, а также значительное количество военной техники, включая французскую САУ Caesar, сообщило Минобороны России.

    Подразделения группировки «Север» уничтожили живую силу и технику ВСУ у Мирополья, Угроедов, Турьи и Краснополья в Сумской области, украинская сторона потеряла более 175 бойцов, два танка, четыре бронированные машины и 18 автомобилей, указало ведомство в своем Telegram-канале.

    Также уничтожено четыре артиллерийских орудия, включая Caesar, и склад боеприпасов.

    Группировка «Запад» поразила формирования трех механизированных и штурмовой бригад ВСУ, двух бригад теробороны у шести поселков в Харьковской области и у четырех поселков в ДНР.

    В зоне ее ответственности украинская армия потеряла более 250 человек, четыре боевые бронированные машины, три артиллерийских орудия, три станции РЭБ и три склада боеприпасов.

    Средства ПВО сбили четыре управляемые авиационные бомбы JDAM и три снаряда РСЗО HIMARS, а также 227 дронов самолетного типа.

    Всего с начала специальной военной операции уничтожено более 48 тыс. беспилотников, 22 тыс. танков и других машин, а также 33 тыс. единиц специальной техники.

    Ранее сообщалось, что российские ракетчики нанесли прицельный удар по скоплению украинской живой силы и техники в Краснопольском районе Сумской области, ВСУ потеряли более 50 бойцов, несколько САУ, пикапы и багги.

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    24 марта 2025, 11:35 • Новости дня
    Хинштейн не принял извинения блогера Апачева за граффити в Судже

    Врио губернатора Курской области Хинштейн отказался принять извинения Апачева за граффити в Судже

    Хинштейн не принял извинения блогера Апачева за граффити в Судже
    @ Дмитрий Астахов/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Извинения рэпера Акима Апачева за граффити в Судже не освобождают его от ответственности за административное правонарушение, заявил врио губернатора региона Александр Хинштейн.

    Инцидент с вандализмом в курской Судже, вызванный интернет-блогером и рэпером Акимом Апачевым, стал предметом обсуждения на заседании правительства Курской области, следует из видео с совещания, опубликованного в «ВКонтакте».

    Временно исполняющий обязанности губернатора региона Александр Хинштейн заявил, что извинения Апачева за нанесение нецензурных граффити на здания в Судже не снимают с него ответственности за административное правонарушение.

    Хинштейн подчеркнул, что нарушения, связанные с вандализмом и порчей имущества, требуют обязательного привлечения нарушителя к ответственности. По его словам, хотя штраф в 3 тыс. рублей не станет значительным наказанием для Апачева, важна неотвратимость наказания за его действия. Он также распорядился направить материалы дела в региональные управления МВД и прокуратуру.

    «Ну а принимать – не принимать извинения здесь, считаю, не нам с вами определять. Это должны определить и решить жители, которых действия эти оскорбили», – заявил Хинштейн.

    Он отметил, что независимо от реакции жителей, органы власти обязаны выполнить свою работу и привлечь нарушителя к ответственности в соответствии с законодательством.

    Ранее блогер Аким Апачев извинился перед жителями Курской области за свои граффити в Судже.

    Временно исполняющий обязанности губернатора Курской области Александр Хинштейн заявил, что Апачев будет оштрафован.

    Историк Александр Дюков объяснил негативную реакцию на поступок блогера.

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    24 марта 2025, 12:59 • Новости дня
    Песков: Путин не отменял запрет на удары по энергообъектам Украины
    Песков: Путин не отменял запрет на удары по энергообъектам Украины
    @ Кристина Кормилицына/РИА Новости

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Президент Владимир Путин не давал команду об отмене запретов на удары по украинским энергообъектам, хотя ВСУ нарушили эту договоренность, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

    «Пока каких-то иных команд со стороны президента не было. Наши вооруженные силы выполняют все указания верховного главнокомандующего», – цитирует Пескова ТАСС.

    Так он прокомментировал последние украинские атаки на объекты энергетики.

    В воскресенье ВСУ из артиллерии обстреляли электроподстанцию в Пологах в Запорожской области, из-за этого без света остались жители города и нескольких районных сел.

    В пятницу ВСУ подорвали ГИС «Суджа» в Курской области, Минобороны назвало это «намеренной провокацией», совершенной для дискредитации мирных инициатив президента США.

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    24 марта 2025, 10:30 • Новости дня
    Российская и американская делегации в Эр-Рияде начали переговоры по Украине
    Российская и американская делегации в Эр-Рияде начали переговоры по Украине
    @ ТАСС

    Tекст: Елизавета Шишкова

    В Эр-Рияде стартовали переговоры между делегациями России и США по урегулированию ситуации на Украине, встреча проходит в гостинице The Ritz-Carlton.

    Переговоры между делегациями России и США начались в Эр-Рияде, сообщает ТАСС. Основной темой обсуждения является урегулирование конфликта на Украине. По информации, полученной от источника близкого к российской делегации, переговоры проходят в гостинице The Ritz-Carlton.

    Российскую делегацию представляют высокопоставленные чиновники: председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин и советник директора Федеральной службы безопасности Сергей Беседа.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российская сторона надеется продвинуться вперед на переговорах с США в Эр-Рияде, о чем сообщил глава международного комитета Совфеда Григорий Карасин.

    Ранее американская и украинская делегации завершили переговоры в Эр-Рияде после пяти часов консультаций.

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    24 марта 2025, 03:41 • Новости дня
    Британские военные сочли планы Стармера по Украине политическим театром

    Британские военные источники Telegraph охарактеризовали планы Стармера по Украине как политический театр

    Британские военные сочли планы Стармера по Украине политическим театром
    @ EPA/TASS

    Tекст: Антон Антонов

    Британские военные подвергли критике планы премьер-министра Кира Стармера отправить миротворцев на Украину в рамках деятельности «коалиции желающих», пишет Telegraph со ссылкой на высокопоставленные военные источники.

    Источники Telegraph назвали эти инициативы политическим театром, указывая на отсутствие конкретных военных планов и стратегических предположений. Они считают, что премьер-министр поспешил с заявлениями, не имея ясного понимания о том, как будет реализована подобная миссия, передает РИА «Новости».

    Один из источников отметил, что никто из крупных мировых игроков, включая Россию и США, не поддерживает идею создания коалиции под руководством Британии. «Она даже не может защитить себя. В чем ее миссия? Какова ее легитимность? Каковы правила ведения боевых действий? Как ею командуют, снабжают и размещают? Как долго она будет там находиться и почему? Никто не знает», – заявил источник.

    С этим связывают и участившиеся разговоры «о самолетах и кораблях», которые не требуют присутствия на украинской земле, вместо обсуждения «высадки войск на землю». Этот подход, по мнению источников, гораздо проще в реализации.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, о формировании «коалиции желающих» было объявлено по итогам саммита европейских государств в Лондоне еще в начале марта. СМИ сообщили, что Стармер выразил готовность разместить тысячи британских военнослужащих на Украине в рамках миротворческих сил. Стармер заявил, что западные страны начали обсуждать детали отправки миротворческих сил на Украину.

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    24 марта 2025, 00:14 • Новости дня
    США и Украина завершили переговоры в Эр-Рияде

    Умеров сообщил о завершении переговоров Украины и США в Саудовской Аравии

    Tекст: Антон Антонов

    Американская и украинская делегации завершили переговоры в Эр-Рияде после пяти часов консультаций, сообщил министр обороны Украины Рустем Умеров.

    Умеров назвал встречу «продуктивной и целенаправленной». По его словам, обсуждались «ключевые вопросы, включая энергетику». Переговоры заняли около пяти часов, включая перерыв, передает ТАСС.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, замглавы офиса президента Украины Павел Палиса сообщил, что украинская делегация не планирует встреч с представителями России в Эр-Рияде. Российская делегация прибыла в Эр-Рияд для участия в консультациях с экспертными группами США.

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    24 марта 2025, 17:32 • Новости дня
    Минобороны заявило об атаках Украины на энергообъекты России
    Минобороны заявило об атаках Украины на энергообъекты России
    @ Михаил Терещенко/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Киевский режим после договоренностей о прекращении ударов по объектам энергетической инфраструктуры совершил несколько ударов по российским энергообъектам, сообщило Министерство обороны России.

    В ночь на 24 марта украинский ударный беспилотник атаковал нефтеперекачивающую станцию «Кропоткинская» в Краснодарском крае, российские средства ПВО перехватили его в семи километрах от станции, указало ведомство в своем Telegram-канале.

    Его обломки упали в районе железнодорожной станции Кавказская.

    Ранее, 19 марта, три украинских дрона также атаковали объект Каспийского трубопроводного консорциума в станице Кавказской. Это произошло вскоре после решения президента России Владимира Путина о временном прекращении ударов по украинской энергетической инфраструктуре, принятого по предложению США.

    Кроме того, 23 марта российские ПВО предотвратили атаку на Глебовское газоконденсатное месторождение в Крыму. 22 марта два удара украинских беспилотников повредили газораспределительное оборудование в Белгородской области.

    Киев продолжает атаки на энергетику России, несмотря на заявления Владимира Зеленского о прекращении ударов, это доказывает недоговороспособность украинского режима, констатировали в Минобороны.

    В пятницу ВСУ подорвали ГИС «Суджа» в Курской области.

    В Кремле отмечали, что президент Владимир Путин не давал команду об отмене запретов на удары по украинским энергообъектам, хотя ВСУ нарушили эту договоренность.

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    24 марта 2025, 10:48 • Новости дня
    ФСБ задержала сотрудника надзорного органа за госизмену

    ФСБ задержала сотрудника контрольно-надзорного органа РФ за госизмену

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    ФСБ России задержала сотрудника одного из контрольно-надзорных органов по обвинению в государственной измене после передачи данных на Украину.

    Как передает ТАСС, сотрудник центрального аппарата одного из контрольно-надзорных органов России был задержан за государственную измену. В Центре общественных связей ФСБ сообщили, что задержанный подозревается в сотрудничестве с представителями Украины на конфиденциальной основе.

    По данным следствия, в 2024 году задержанный передал украинской стороне информацию о проводимых в России работах для защиты объектов промышленности и энергетики, а также о дислокации подразделений Вооруженных сил на приграничных территориях. В ФСБ сообщили, что эта деятельность была направлена против безопасности Российской Федерации.

    По словам источника в ФСБ, сотрудник действовал по собственной инициативе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ФСБ задержала жительницу Крыма за сбор данных о военных объектах. Житель Люберец получил 19 лет за подготовку диверсии по заданию ВСУ. ФСБ также задержала жителя Керчи за госизмену.


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    24 марта 2025, 06:16 • Новости дня
    Стало известно об оставшихся под завалами телах в Судже

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    В освобожденной Судже в Курской области под завалами остаются тела боевиков ВСУ и мирных жителей, что подтвердил боец отряда «Т» с позывным «Бритва».

    По его словам, в освобожденной Судже Курской области остаются тела украинских боевиков и мирных жителей под завалами. «Бритва» подтвердил, что трупный запах ощущается в некоторых районах города. Он отметил необходимость привлечения кинологов для разборки завалов и поиска тел.

    Корреспондент РИА «Новости», находясь на месте событий, подтвердил, что тела украинских боевиков видны в развалинах и в домах. Жители города утверждают, что под завалами лежат и тела мирных жителей, в том числе пожилых.

    По словам одного из оставшихся жителей Суджи, эвакуация большинства людей уже завершена, улицы города опустели.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, жительница Суджи рассказала, как похоронила погибших от атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) соседей, в то время как ВСУ сравнили свое бегство из Курской области с фильмом ужасов. Также сообщалось, что тела погибших европейских наемников ВСУ остались брошенными в полях Курской области.

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    24 марта 2025, 04:07 • Новости дня
    Взрывы прогремели в Киеве

    Tекст: Антон Антонов

    В Киеве и Киевской области Украины произошли взрывы, сообщили украинские СМИ.

    К настоящему моменту работавшая в нескольких регионах воздушная тревога прекратила действовать и в столице, и в области. Сирены замолчали и в других регионах. Тревога продолжает звучать в Сумской области Украины, передает ТАСС.

    Напомним, также сообщалось о взрывах в украинском городе Днепре (Днепропетровске) и в Кременчуге.

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