Делегация Всемирного фестиваля молодежи посетила Кению

Tекст: Денис Тельманов

С 16 по 23 марта делегаты Дирекции Всемирного фестиваля молодежи (ВФМ) находились в Кении, говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД. Они провели встречи с представителями государственных структур и медиаобъединений. Основные темы обсуждений касались образования, науки и привлечения молодежи Кении в проекты Росмолодежи и ВФМ.

Гендиректор Дирекции ВФМ Дмитрий Иванов отметил, что Россия становится центром обсуждения инициатив молодежи со всего мира. По его словам, визит продемонстрировал заинтересованность кенийской молодежи в укреплении сотрудничества с Россией, особенно в образовательной сфере. Кенийские коллеги выразили интерес к обучающим программам на базе российских молодежных образовательных центров.

На встрече с сопредседателем сообщества предпринимателей Найроби Вангари Нджугуна подчеркнула позитивное отношение к России среди молодежи Кении, стремящейся получить российское образование. Делегаты также встретились с представителем ООН в Найроби Дериком Мутириа, который высоко оценил усилия России в поддержке международного молодежного сотрудничества.

В международном конференц-центре Джомо Кеньятты прошла встреча с ассоциацией молодых парламентариев Кении, где обсуждались шесть направлений сотрудничества, включая медиа и креативные индустрии. Молодежь Кении пригласили на слет Всемирного фестиваля молодежи в Нижнем Новгороде.

Заключительная встреча состоялась в Министерстве по делам молодежи Кении, где обсуждалось участие кенийских молодых управленцев в российских образовательных проектах. The Star Group выразила готовность создавать совместные медиапродукты для молодежи.