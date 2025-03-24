Если кто-то через 80 лет говорит о «финляндизации» Украины и так сильно ратует за «украинизацию» Финляндии, нам тоже имеет смысл вспомнить, что Гельсингфорс, он же Хельсинки – по сути, русский имперский город.5 комментариев
Делегация Всемирного фестиваля молодежи посетила Кению
Представители Дирекции Всемирного фестиваля молодежи посетили Кению, где обсудили сотрудничество в сфере образования, науки и медиа, включающее участие кенийской молодежи в российских проектах.
С 16 по 23 марта делегаты Дирекции Всемирного фестиваля молодежи (ВФМ) находились в Кении, говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД. Они провели встречи с представителями государственных структур и медиаобъединений. Основные темы обсуждений касались образования, науки и привлечения молодежи Кении в проекты Росмолодежи и ВФМ.
Гендиректор Дирекции ВФМ Дмитрий Иванов отметил, что Россия становится центром обсуждения инициатив молодежи со всего мира. По его словам, визит продемонстрировал заинтересованность кенийской молодежи в укреплении сотрудничества с Россией, особенно в образовательной сфере. Кенийские коллеги выразили интерес к обучающим программам на базе российских молодежных образовательных центров.
На встрече с сопредседателем сообщества предпринимателей Найроби Вангари Нджугуна подчеркнула позитивное отношение к России среди молодежи Кении, стремящейся получить российское образование. Делегаты также встретились с представителем ООН в Найроби Дериком Мутириа, который высоко оценил усилия России в поддержке международного молодежного сотрудничества.
В международном конференц-центре Джомо Кеньятты прошла встреча с ассоциацией молодых парламентариев Кении, где обсуждались шесть направлений сотрудничества, включая медиа и креативные индустрии. Молодежь Кении пригласили на слет Всемирного фестиваля молодежи в Нижнем Новгороде.
Заключительная встреча состоялась в Министерстве по делам молодежи Кении, где обсуждалось участие кенийских молодых управленцев в российских образовательных проектах. The Star Group выразила готовность создавать совместные медиапродукты для молодежи.